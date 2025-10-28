Pettengill: “Se viene una final anticipada”

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, analizó el momento del Ciclón en charla con FALG (1080 AM), tras la victoria ante Nacional por 2-1.

“Por suerte pudimos salir airosos con la victoria, pensando ya en el juego ante Guaraní que será una final anticipada”, expuso el directivo del Ciclón, a lo que remarcó: “Contento con la victoria, la lluvia fue intensa, pero la cancha estuvo en muy buenas condiciones, se pudo jugar sin problemas, no estamos satisfechos, hay mucho por mejorar y queremos ganar y tomar la punta para conseguir el objetivo”.

Pettengill expuso acerca de lo que fue el duelo ante el Albo: “Aprovechamos en un minuto que el rival tuvo un jugador menos. Nuestros dos goles fueron golazos, Araújo mostró que tiene una calidad única y lo de Iturbe ya lo conocemos, un jugador de mucha jerarquía”.

Puntualizando acerca del desarrollo del duelo, el dirigente remarcó: “Nacional comenzó mejor y luego lo equiparamos, en el segundo tiempo no pudimos liquidar antes, pero muy temprano se fue expulsado el jugador de Nacional en una reacción que no es típica del fútbol y todos saben que eso está penado con roja, y eso incidió en el desarrollo del juego, pudimos aprovechar ese momento en donde se condicionó el rival”.

JERARQUÍA. “Iturbe está muy comprometido con nosotros, muy contento, Cerro es su casa y de aquí recorrió el mundo, y ahora se siente cómodo en su lugar en el mundo, estamos esperanzados a que siga demostrando toda su capacidad”, remarcó Pettengill con respecto al goleador del equipo.

Argumentando con relación a lo que se viene, el vice azulgrana apuntó: “El domingo le esperamos a la gran masa para alentar al equipo y quedarnos con la punta del torneo, vamos a trabajar con los organismos de seguridad para que no surjan problemas, el público de Guaraní estará ubicado en la platea visitante con todas las comodidades”, sumando: “El jugador de Cerro sabe que hay presión, que se debe a su historia y a su público, pero creemos que vamos a ganar y brindar una alegría al gran pueblo azulgrana”.