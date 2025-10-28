28 oct. 2025
Cerro Porteño

Pettengill: “Se viene una final anticipada”

El vicepresidente del Ciclón valoró el triunfo ante Nacional y presagia una gran fiesta para el choque ante el Indio.

Octubre 28, 2025 01:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Sergio araujo cerro porteño

Sergio Araújo tuvo aporte goleador en el triunfo de Cerro ante Nacional.

Foto: Gentileza.

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, analizó el momento del Ciclón en charla con FALG (1080 AM), tras la victoria ante Nacional por 2-1.

“Por suerte pudimos salir airosos con la victoria, pensando ya en el juego ante Guaraní que será una final anticipada”, expuso el directivo del Ciclón, a lo que remarcó: “Contento con la victoria, la lluvia fue intensa, pero la cancha estuvo en muy buenas condiciones, se pudo jugar sin problemas, no estamos satisfechos, hay mucho por mejorar y queremos ganar y tomar la punta para conseguir el objetivo”.

Pettengill expuso acerca de lo que fue el duelo ante el Albo: “Aprovechamos en un minuto que el rival tuvo un jugador menos. Nuestros dos goles fueron golazos, Araújo mostró que tiene una calidad única y lo de Iturbe ya lo conocemos, un jugador de mucha jerarquía”.

Puntualizando acerca del desarrollo del duelo, el dirigente remarcó: “Nacional comenzó mejor y luego lo equiparamos, en el segundo tiempo no pudimos liquidar antes, pero muy temprano se fue expulsado el jugador de Nacional en una reacción que no es típica del fútbol y todos saben que eso está penado con roja, y eso incidió en el desarrollo del juego, pudimos aprovechar ese momento en donde se condicionó el rival”.

JERARQUÍA. “Iturbe está muy comprometido con nosotros, muy contento, Cerro es su casa y de aquí recorrió el mundo, y ahora se siente cómodo en su lugar en el mundo, estamos esperanzados a que siga demostrando toda su capacidad”, remarcó Pettengill con respecto al goleador del equipo.

Argumentando con relación a lo que se viene, el vice azulgrana apuntó: “El domingo le esperamos a la gran masa para alentar al equipo y quedarnos con la punta del torneo, vamos a trabajar con los organismos de seguridad para que no surjan problemas, el público de Guaraní estará ubicado en la platea visitante con todas las comodidades”, sumando: “El jugador de Cerro sabe que hay presión, que se debe a su historia y a su público, pero creemos que vamos a ganar y brindar una alegría al gran pueblo azulgrana”.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
la nueva olla.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Los candidatos se posicionan
Blas Reguera y Rubén Lezcano son los dos candidatos que pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en el próximo mes de enero.
Octubre 22, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg
Cerro Porteño
Federico Carrizo, fin del ciclo en Cerro Porteño
El jugador Federico Carrizo está para dejar Cerro Porteño a fin de año. Se comenta que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva y el técnico para continuar en el club hasta fin de año.
Octubre 22, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 6.35.52 PM.jpeg
Cerro Porteño
“Hay mucha tela por cortar”
Juan Carlos Pettengill habló en Radio Monumental y afirmó que mantiene la fe en el campeonato.
Octubre 20, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_2779_1_63727977.JPG
Cerro Porteño
Los números finales de la era Zapag en superclásicos
Juan José y Raúl Zapag en Cerro Porteño tuvieron en total 54 clásicos ante Olimpia en 15 años. ¿Cómo les fue?
Octubre 20, 2025 12:11 p. m.
WhatsApp Image 2022-06-08 at 7.08.57 PM (1).jpeg
Cerro Porteño
Cerro vuelve a fallar un penal ante Olimpia tras 3 años
El superclásico terminó empatado 1-1 en La Nueva Olla, con una particularidad estadística que protagoniza Gastón Olveira.
Octubre 20, 2025 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_3168_1_63728152.JPG
Cerro Porteño
El Bocón Torres disputó un superclásico para el olvido
El delantero del Ciclón, Jonatan Torres, experimentó un episodio para el olvido en el superclásico N° 329 del fútbol paraguayo: Gastón Olveira le tapó en dos oportunidades el penal cuando el partido iba 1-0 a favor de Olimpia.
Octubre 20, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
