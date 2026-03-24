Pep Guardiola, a la caza de Alex Ferguson

El preparador de Santpedor (Barcelona) ha alcanzado estas cifras en un tiempo récord, ya que solo ha necesitado 18 temporadas en los banquillos, mientras que Ferguson, que se retiró en 2013, acumuló su extenso palmarés a lo largo de 39 años de carrera, entre su etapa en el Aberdeen y su legendario ciclo en el Manchester United.

Con este último éxito, Guardiola pasa a ser además el primer entrenador en alcanzar cinco Copas de la Liga, consolidando su dominio en las competiciones nacionales inglesas. Desde su llegada al Manchester City en julio de 2016, el técnico ha conquistado 19 títulos, convirtiéndose con amplia diferencia en el entrenador más exitoso de la historia del club.

Muy por detrás quedan nombres como Joe Mercer, con cinco trofeos, y técnicos como Manuel Pellegrini, Roberto Mancini o Wilf Wild, todos ellos con tres conquistas.

“Ganar 19 títulos en diez años en el fútbol moderno, en Inglaterra y en Europa, es increíble”, señaló Guardiola tras el encuentro, visiblemente satisfecho por un nuevo logro que amplía aún más su legado.

A estos éxitos se suman los 14 títulos que consiguió al frente del Barcelona, donde firmó el histórico ‘sextete’ en 2009, y los siete logrados con el Bayern de Múnich, elevando su cuenta global hasta los 40 trofeos.

En el Manchester City destacan especialmente sus seis títulos de la Premier League, logrados en apenas siete temporadas, incluidos cuatro consecutivos, además de la Liga de Campeones conquistada en la campaña 2022-23, la primera en la historia del club, completando así un triplete histórico junto a la FA Cup.

En la presente temporada, los ‘Citizens’ aún mantiene opciones en varias competiciones pese a caer eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

El conjunto inglés centra ahora sus esfuerzos en la Premier League, donde ocupa la segunda posición a nueve puntos del Arsenal con siete jornadas por disputarse, aunque con un partido menos.

El desafío en la competición liguera es exigente, pero el reciente triunfo en la final de la Copa de la Liga supone un impulso anímico importante en el tramo decisivo del curso, además de que los ‘Gunners’ pueden acusar en cansancio físico al seguir vivos en la Liga de Campeones y en la FA CUP.

Precisamente en esta última competición, el equipo sigue vivo y en cuartos de final tendrá que medirse al Liverpool en una eliminatoria de alto nivel.

Con contrato en vigor hasta 2027, el futuro de Guardiola en el banquillo del City sigue siendo una incógnita, aunque su continuidad le permitiría seguir acercándose al récord de Ferguson.

En términos estadísticos, el técnico catalán, que alcanzó los 1.000 partidos en los banquillos en noviembre, mantiene una media cercana a un título cada 26 partidos, con lo que, si sigue esta dinámica, necesitaría 234 encuentros más para igual a Ferguson.