Paraguay en vilo: Julio Enciso abandonó el partido entre lágrimas

La noche que debía ser una fiesta para la Selección Paraguaya en su despedida ante la afición terminó dejando una enorme preocupación. Julio Enciso, la gran figura de la Albirroja, tuvo que abandonar el campo de juego a los 22 minutos del amistoso frente a Nicaragua tras sufrir una aparente molestia muscular.

La imagen fue impactante y generó un inmediato silencio en el estadio Defensores del Chaco. El atacante paraguayo no pudo continuar, se retiró visiblemente dolorido y terminó dejando el terreno de juego en camilla, entre lágrimas y con evidentes gestos de angustia.

La situación encendió todas las alarmas en el entorno de la selección, teniendo en cuenta que Enciso es una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El futbolista del Racing de Estrasburgo se ha convertido en el principal referente ofensivo de Paraguay y en el jugador capaz de marcar diferencias con su talento, velocidad y desequilibrio.

Por el momento no existe un parte médico oficial, pero las primeras informaciones apuntan a una posible molestia muscular. La preocupación es máxima debido a la cercanía del debut mundialista, previsto para dentro de apenas una semana.

La Albirroja aguarda ahora por los estudios correspondientes para determinar el alcance de la lesión. Mientras tanto, la incertidumbre se apoderó de los hinchas paraguayos, que observaban con ilusión a su máxima figura antes del viaje rumbo a la Copa del Mundo.

Las próximas horas serán decisivas para conocer el diagnóstico definitivo de Enciso. Paraguay contiene la respiración y espera que todo quede en un susto, porque perder a “La Joya” a tan pocos días del Mundial sería un golpe durísimo para las aspiraciones del combinado nacional.