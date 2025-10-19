Paraguayos se lucen en las mejores ligas

Grandes actuaciones de paraguayos se vieron en el fútbol internacional. En Inglaterra, Omar Alderete fue el estandarte del Sunderland, que venció por 2-0 al Wolverhampton. El internacional paraguayo se bajó del avión luego de la gira asiática con la Albirroja y fue decisivo para que su equipo recoja los tres puntos en Inglaterra.

En Emiratos Árabes Unidos, el ofensivo Alejandro Romero Gamarra hizo un golazo a favor del Al-Ain, que goleó 3-0 al Baniyas.

En Estados Unidos, Miguel Almirón anotó un gol a favor del Atlanta United, que empató 1-1 contra DC United.

En tanto, en la liga argentina, el defensor José Canale marcó en el triunfo de Lanús contra Godoy Cruz. El zaguero guaraní comenzó la jugada en propio terreno, pasó en ataque y terminó definiendo en zona enemiga.

LA MALA NOTICIA. Diego Gómez jugó en el Brighton, por la fecha 8 de la Premier League ante el Newcastle. Lastimosamente, el volante resintió la lesión y abandonó el compromiso a los 36 minutos del lapso inicial.

Gómez, que también tuvo participación en la gira asiática con la Albirroja, ya sufrió molestias en el partido contra Corea del Sur y fue cambiado por esa situación.

El mediocampista paraguayo presentó una contusión en el muslo, por lo que fue cuidado por el cuerpo médico de la Albirroja. A pesar de eso, en el Brighton el entrenador Fabian Hurzeler decidió mandarlo a la cancha, que le pasó secuelas y dejó a los pocos minutos de juego.