Xabi Alonso “en contra” del partido de Miami

El Real Madrid apoyará el domingo en el Coliseum ante el Getafe la iniciativa de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha puesto en marcha una protesta simbólica al partido de Miami entre Villarreal y Barcelona y no disputará los primeros segundos de la novena jornada de LaLiga EA Sports, porque considera que “adultera la competición”.

Octubre 18, 2025 
Por Redacción D10
Xabi Alonso

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

Foto: Gentileza - Real Madrid

“Mi opinión es la misma que hace dos meses. Nosotros estamos en contra del partido porque adultera la competición. No ha habido unanimidad para que se juegue en campo neutral y no ha habido consulta”, opinó Xabi Alonso en rueda de prensa.

El técnico admitió que su equipo se sumará a la protesta que iniciaron los jugadores del Real Oviedo y el Espanyol en el partido adelantado al viernes en la novena jornada liguera.

“Las protestas son positivas porque es algo que muestra ese sentir que tienen muchísimos clubes. Estamos en contra de que se tome esta decisión de manera unilateral. Se puede dar si hay unanimidad entre todos los clubes pero no es el caso”, manifestó.

Xabi Alonso no fue más allá cuando fue preguntado si el Real Madrid estaría dispuesto a no jugar su partido y hacer huelga, en la última jornada de 2025 cuando se disputaría en Miami el duelo entre Villarreal y Barcelona.

“Nuestra posición es la misma. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda probablemente le tocan a otra gente, pero nuestra posición es la misma”, insistió.

