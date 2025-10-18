Haaland, en racha y el City, líder

El noruego solventó una tarde complicada para el Manchester City que, aunque pudo enfrentarse a un Everton sin Jack Grealish, uno de sus mayores peligros, pero damnificado por las reglas de cesiones de la competición, tuvo suerte de que los ‘Toffees’ no sacaron algo de provecho de la visita al Etihad Stadium.

Beto, que falló un pase de la muerte al que llegó justo y un mano a mano contra Gianluigi Donnarumma, e Iliman Ndiaye, que se encontró con un paradón del italiano a disparo a bocajarro, tuvieron en sus botas poner por delante al Everton en la primera parte. Esas acciones pudieron cambiar el partido, pero el acierto de Donnarumma y el desacierto de Beto propiciaron que la aparición de Haaland fuera letal.

El gigante noruego ya se había topado con el larguero en la primera parte, en un poderoso cabezazo a la madera, pero no se permitió más fallos.

A la siguiente que tuvo, en un centro de O’Reilly, se elevó en el punto de penal y conectó un cabezazo perfecto lejos del alcance de Jordan Pickford, que no pudo celebrar de peor forma su reciente renovación. Desde el momento en el que Haaland despegó del suelo, todo el Etihad ya sabía que el gol era imparable.

Pocos minutos después, Haaland volvió a dejar su sello, otra vez el de gran rematador. De primeras empujó un centro de Savinho, contando en esta ocasión con la ayuda de la pierna de un defensor, que desvió la pelota lo justo para despistar a Pickford.

El doblete distancia aún más a Haaland como máximo artillero de la competición, con once goles en ocho partidos, cinco más que su más inmediato perseguidor, Antoine Semenyo.

Además, el City escala hasta los 16 puntos con su tercera victoria consecutiva y es líder la competición empatado con el Arsenal, que aún tiene que jugar esta jornada.

Al Everton la derrota le manda al décimo puesto, con once unidades, a cuatro de los puestos de Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Aké, O’Reilly (Lewis, m.85); Nico (Kovacic, m.86), Reijnders (Bernardo, m.60), Foden; Savinho (Cherki, m.86), Doku (Bobb, m.60) y Haaland.

0 - Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye (Iroegbunam, m.71), Dewsbury-Hall (McNeil, m.87); Alcaraz (Rohl, m.71), Ndiaye (Dibling, m.87) y Beto (Barry, m.76).

Goles: 1-0. Haaland, m.58 y 2-0. Haaland, m.63.

Árbitro: Tony Harrington amonestó a Garner (m.39) y Dibling (m.97) por parte del Everton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).