17 oct. 2025
Fútbol Internacional

Diego Gómez apunta al Newcastle

Diego Gómez,está disponible para el encuentro de este sábado frente al Newcastle tras superar una contusión en el muslo derecho por la cual tuvo que ser sustituido en la derrota de su selección ante Corea del Sur.

Octubre 17, 2025 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
G124nYdWoAAQodZ.jpeg

Diego Gómez está a disposición de su equipo.

Foto: @OfficialBHAFC

“Desafortunadamente, los jugadores no regresan como los dejamos y vuelven con pequeños problemas. Hemos intentando manejarlo lo mejor posible durante los últimos días. Los otros jugadores, incluyendo a Diego Gómez, van a ser evaluados, pero hay una alta probabilidad de que puedan comenzar de inicio el encuentro ante el Newcastle”, afirmó este viernes el técnico Fabian Hurzeler en rueda de prensa.

El delantero, que todavía no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado de Premier League, ha marcado cinco goles en dos partidos de Carabao Cup, incluyendo un ‘póker’ frente al Barnsley.

Sus goles en la Copa de la Liga, siendo el segundo y tercero candidatos a mejores tantos de la temporada de los ‘Seagulls’, ya le han guardado un hueco en la historia. Ningún futbolista paraguayo marcaba un ‘hat trick’ en Inglatera desde que lo hiciera Roque Santa Cruz en 2007 cuando militaba en el Blackburn Rovers.

Además, se convirtió en el duodécimo centrocampista en este siglo en marcar cuatro goles en Premier League, Copa de la Liga o FA Cup. En la lista hay nombres como Cole Palmer y Frank Lampard, que lo han hecho en dos ocasiones, y Kevin de Bruyne.

Llegado el enero pasado procedente de Miami por poco más de 10 millones de euros, Diego Gómez ha jugado apenas 25 encuentros entre todas las competiciones en estos nueve meses, pero ha maquillado mucho sus estadísticas con estos cuatro goles, que se suman al que le hizo al Oxford United en la anterior ronda de la copa y al que le marcó al Tottenham Hotspur en la recta final de la pasada temporada.

Gómez es otra muestra del talento de la dirección deportiva del Brighton, siempre capaz de encontrar talento sudamericano antes de que explote, como fue el caso de Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister y Julio Enciso, que precisamente se crio en Libertad, la misma cantera de la que procede Diego Gómez.

Fútbol Internacional Premier League Diego Gómez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
dsnfdf.jfif
Fútbol Internacional
Inglaterra planea preparar el Mundial de 2026 en Miami
Inglaterra, primera selección europea ya clasificada para la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está en conversaciones con el exinternacional David Beckham para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami, club que preside.
Octubre 16, 2025 12:06 p. m.
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026
La selección brasileña anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.
Octubre 16, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez_63653335.jpg
Fútbol Internacional
Alderete y Gómez, con molestias a la Premier
Los paraguayos que formaron parte del plantel de Paraguay que disputó dos amistosos en Japón, fueron regresando en las últimas horas a sus respectivos clubes, tanto a lo largo de América como en Europa, de cara al regreso de la competencia en sus respectivas ligas.
Octubre 16, 2025 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Franco Mastantuono
Fútbol Internacional
Cubarsí, Huijsen, Guler y Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy
Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.
Octubre 15, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
G3RxmXlX0AA3pnH.jpeg
Fútbol Internacional
Desencanto en Ecuador por la “discreta” actuación de La Tri en amistoso ante México
El desencanto, las dudas y las críticas volvieron a aparecer en Ecuador tras “la discreta” actuación de la selección, que “llena de dudas”, luego del empate 1-1 de ayer ante México en Guadalajara, resalta este miércoles la prensa local.
Octubre 15, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
vinicius.jfif
Fútbol Internacional
Vinícius, procesado en Brasil por “perturbar” a los vecinos
Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, fue procesado en la Justicia brasileña por una supuesta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.
Octubre 15, 2025 10:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más