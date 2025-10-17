Investigación quita título de máximo goleador a Erico

“Pasará un milenio sin que nadie repita tu proeza”, decía un fragmento de un tango dedicado al paraguayo Arsenio Erico, versos que para infortunio no sobrevivieron al revisionismo. Según una investigación, el “Saltarín Rojo” no es más el máximo goleador del fútbol argentino.

Concretamente el trabajo realizado por el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) hizo una revisión exhaustiva sobre los goles de Erico y el jugador de River Plate Ángel Labruna. En ella se hizo una rectificación de datos, otorgando más goles al artillero argentino con lo que supera finalmente al “saltarín rojo”.

Los datos en los cuales se basó toda la historia partía del libro Historia del Profesionalismo de Pablo Ramírez. Sin embargo, según el informe del CIHF, el autor había ignorado algunos encuentros, como desempates a la hora de contabilizar tantos.

Arsenio Pastor Erico había marcado 293 tantos con la camiseta de Independiente de Avellaneda, mientras que Ángel Labruna marcó 295 tantos, que lo convierten ahora en el máximo goleador del fútbol argentino.

Erico, considerado como el mejor jugador de la historia de nuestro país, fue un extraordinario hombre que brilló con luz propia y calidad técnica en el vecino país entre 1934-1947. Llegando incluso a la mencionada cifra con menos cantidad de partidos disputados.

El paraguayo disputó 334 encuentros, mientras que Labruna llegó a esa cantidad de goles con 515 duelos disputados, todos correspondientes únicamente al campeonato de liga.

“Desde ya que esta conclusión cuantitativa no va a cambiar la consideración popular respecto a la calidad y excelencia de los dos próceres del fútbol argentino involucrados en el debate. Un gol más, un gol menos, no va a apagar el sentimiento de los hinchas hacia figuras que, si bien casi nadie de los presentes vio en directo, siguen siendo idolatrados por la transmisión de generación en generación”, dice parte del comunicado publicado por la entidad fundada en 1989.