17 oct. 2025
Fútbol Internacional

Investigación quita título de máximo goleador a Erico

Un trabajo realizado por el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) finalmente despojó al paraguayo Arsenio Erico del título de máximo goleador del fútbol argentino.

Octubre 17, 2025 11:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Arsenio Erico

Arsenio Erico, el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos.

“Pasará un milenio sin que nadie repita tu proeza”, decía un fragmento de un tango dedicado al paraguayo Arsenio Erico, versos que para infortunio no sobrevivieron al revisionismo. Según una investigación, el “Saltarín Rojo” no es más el máximo goleador del fútbol argentino.

Concretamente el trabajo realizado por el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) hizo una revisión exhaustiva sobre los goles de Erico y el jugador de River Plate Ángel Labruna. En ella se hizo una rectificación de datos, otorgando más goles al artillero argentino con lo que supera finalmente al “saltarín rojo”.

Los datos en los cuales se basó toda la historia partía del libro Historia del Profesionalismo de Pablo Ramírez. Sin embargo, según el informe del CIHF, el autor había ignorado algunos encuentros, como desempates a la hora de contabilizar tantos.

Arsenio Pastor Erico había marcado 293 tantos con la camiseta de Independiente de Avellaneda, mientras que Ángel Labruna marcó 295 tantos, que lo convierten ahora en el máximo goleador del fútbol argentino.

Erico, considerado como el mejor jugador de la historia de nuestro país, fue un extraordinario hombre que brilló con luz propia y calidad técnica en el vecino país entre 1934-1947. Llegando incluso a la mencionada cifra con menos cantidad de partidos disputados.

El paraguayo disputó 334 encuentros, mientras que Labruna llegó a esa cantidad de goles con 515 duelos disputados, todos correspondientes únicamente al campeonato de liga.

“Desde ya que esta conclusión cuantitativa no va a cambiar la consideración popular respecto a la calidad y excelencia de los dos próceres del fútbol argentino involucrados en el debate. Un gol más, un gol menos, no va a apagar el sentimiento de los hinchas hacia figuras que, si bien casi nadie de los presentes vio en directo, siguen siendo idolatrados por la transmisión de generación en generación”, dice parte del comunicado publicado por la entidad fundada en 1989.

Arsenio Erico Fútbol Internacional Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bryan Angulo.jpg
Fútbol Internacional
Siguen los atentados contra jugadores en Ecuador
Poco tiempo después del asesinato de Jonathan Speedy González, ex jugador de Olimpia, vuelven a atentar contra la vida de otro jugador en la zona costera en Ecuador en donde la violencia es extrema.
Octubre 16, 2025 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
dsnfdf.jfif
Fútbol Internacional
Inglaterra planea preparar el Mundial de 2026 en Miami
Inglaterra, primera selección europea ya clasificada para la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está en conversaciones con el exinternacional David Beckham para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami, club que preside.
Octubre 16, 2025 12:06 p. m.
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026
La selección brasileña anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.
Octubre 16, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez_63653335.jpg
Fútbol Internacional
Alderete y Gómez, con molestias a la Premier
Los paraguayos que formaron parte del plantel de Paraguay que disputó dos amistosos en Japón, fueron regresando en las últimas horas a sus respectivos clubes, tanto a lo largo de América como en Europa, de cara al regreso de la competencia en sus respectivas ligas.
Octubre 16, 2025 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Franco Mastantuono
Fútbol Internacional
Cubarsí, Huijsen, Guler y Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy
Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.
Octubre 15, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
G3RxmXlX0AA3pnH.jpeg
Fútbol Internacional
Desencanto en Ecuador por la “discreta” actuación de La Tri en amistoso ante México
El desencanto, las dudas y las críticas volvieron a aparecer en Ecuador tras “la discreta” actuación de la selección, que “llena de dudas”, luego del empate 1-1 de ayer ante México en Guadalajara, resalta este miércoles la prensa local.
Octubre 15, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más