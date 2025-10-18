18 oct. 2025
Fútbol Internacional

El Nottingham Forest despide a Ange Postecoglou

El Nottingham Forest anunció este sábado, minutos después de perder 0-3 contra el Chelsea, el despido de su entrenador, Ange Postecoglou.

Octubre 18, 2025 11:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Ange Postecoglou

Ange Postecoglou dejó de ser técnico del Nottingham Forest.

Foto: Gentileza - Nottingham Forest

El técnico australiano solo ha estado 39 días en el cargo y en los ocho partidos que ha dirigido ha cosechado seis derrotas y dos empates.

El Forest es en estos momentos decimoséptimo en la Premier League, con cinco puntos -de los que cuatro los logró Nuno Espirito Santo-, pero puede acabar la jornada en zona de descenso si los equipos de abajo ganan.

“El Nottingham Forest puede confirmar que después de una serie de resultados y partidos decepcionantes Ange Postecoglou ha sido despedido como entrenador con efecto inmediato. El club no hará más comentarios al respecto”, informó el club de Nottingham 18 minutos después de caer 0-3 contra el Chelsea.

Evangelos Marinakis, dueño del Forest, se marchó de su asiento en el City Ground después de que el Chelsea marcara el 0-2.

La estancia de Postecoglou en el Forest es la segunda más corta en la historia de la Premier League.

El Forest ahora buscará su tercer entrenador de la temporada después de despedir hace poco más de un mes a Espirito Santo por discrepancias con la directiva.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Chelsea, Postecoglou, que ya estaba bajo mucha presión, sacó a relucir sus éxitos recientes, como la Liga Europa lograda con el Tottenham Hotspur la temporada pasada.

“Tal vez no soy un gerente fracasado. Si me das tiempo, la historia siempre termina igual conmigo y un trofeo. Muchas personas tienen el pensamiento de que no tengo logros y que tengo suerte de conseguir este trabajo”, dijo el australiano.

Premier League Nottingham Forest
Redacción D10
