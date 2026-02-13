Heraskevych: “No me arrepiento de defender mi dignidad”

“Creo que no he roto ninguna regla, por lo tanto no debería ser suspendido”, dijo antes de entrar a una audiencia que duró algo más de dos horas y a la que acudió portando sobre sus hombros una bandera de Ucrania.

“Tendría que estar hoy en los Juegos compitiendo y no formar parte de una audiencia con el TAS. Continuamos con la lucha, con la lucha por nuestra verdad. Estoy convencido”, añadió.

Al término de la audiencia, el ucraniano aseguró estar en el lado correcto de la situación.

“Sería muy raro arrepentirse por defender tus derechos. Desde el primer día dije que creo que tengo razón en esta situación. Y por su puesto que no me arrepiento de defender mi dignidad”, apuntó.

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al Comité Olímpico Internacional (COI) a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

Por su parte, la presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, comentó que entiende “ambas partes”, pero que el deporte olímpico tiene que mantenerse neutral.

“Mi conversación con él y su padre de ayer fue una conversación muy buena, muy respetuosa. Fue un momento en el que hablamos como atletas, es realmente importante para mí y creo que para él compartir cómo se ha desarrollado todo”, explicó en una rueda de prensa en Milán.

“Entiendo las dos partes y cómo los atletas quieren un espacio para expresarse, pero también que quieran estar protegidos. Él lo entendió, pero está comprometido con sus ideas. Puedo respetarlo, pero tristemente las reglas no han cambiado y son que las sedes de competición, las ceremonias y la villa olímpica deben ser espacios seguros para los deportistas, sin mensajes de ningún tipo”, añadió.

Coventry, además de deslizar que la resolución del recurso “llegará pronto”, eliminó la posibilidad de repetir la prueba de skeleton.

“Tenemos que esperar el resultado del recurso ante el TAS, por supuesto, y hay varios procedimientos que deben seguirse. Creo que ahora es un poco inútil especular y plantear hipótesis de todo tipo”, dijo.

Y puntualizó que se le dio la oportunidad de llevar el casco en otros espacios, sólo se le vetó durante la competición.

“En ningún momento hemos querido impedir que el atleta difundiera su mensaje. Solo queríamos que lo hiciera en los momentos en que está permitido, no durante la competición. Lamentablemente, aunque queríamos darle la oportunidad de competir, él no cumplió las normas”, sentenció.

La descalificación del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev. Volodómir Zelenski, presidente ucraniano, concedió al atleta la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su “servicio desinteresado al pueblo ucraniano” y su “coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos”.