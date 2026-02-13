13 feb. 2026
Otros Deportes

Heraskevych: “No me arrepiento de defender mi dignidad”

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych declaró este viernes que continúa con la “lucha” de su verdad y que no se arrepiente de “defender” su dignidad después de su audiencia con Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ente al que elevó un recurso por su descalificación de los Juegos por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

Febrero 13, 2026 11:09 a. m. • 
Por Redacción D10
Vladyslav Heraskevych

Vladyslav Heraskevych sosteniendo el casco que lo sacó de los juegos.

Foto: AFP

“Creo que no he roto ninguna regla, por lo tanto no debería ser suspendido”, dijo antes de entrar a una audiencia que duró algo más de dos horas y a la que acudió portando sobre sus hombros una bandera de Ucrania.

“Tendría que estar hoy en los Juegos compitiendo y no formar parte de una audiencia con el TAS. Continuamos con la lucha, con la lucha por nuestra verdad. Estoy convencido”, añadió.

Al término de la audiencia, el ucraniano aseguró estar en el lado correcto de la situación.

“Sería muy raro arrepentirse por defender tus derechos. Desde el primer día dije que creo que tengo razón en esta situación. Y por su puesto que no me arrepiento de defender mi dignidad”, apuntó.

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al Comité Olímpico Internacional (COI) a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

Por su parte, la presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, comentó que entiende “ambas partes”, pero que el deporte olímpico tiene que mantenerse neutral.

“Mi conversación con él y su padre de ayer fue una conversación muy buena, muy respetuosa. Fue un momento en el que hablamos como atletas, es realmente importante para mí y creo que para él compartir cómo se ha desarrollado todo”, explicó en una rueda de prensa en Milán.

“Entiendo las dos partes y cómo los atletas quieren un espacio para expresarse, pero también que quieran estar protegidos. Él lo entendió, pero está comprometido con sus ideas. Puedo respetarlo, pero tristemente las reglas no han cambiado y son que las sedes de competición, las ceremonias y la villa olímpica deben ser espacios seguros para los deportistas, sin mensajes de ningún tipo”, añadió.

Coventry, además de deslizar que la resolución del recurso “llegará pronto”, eliminó la posibilidad de repetir la prueba de skeleton.

“Tenemos que esperar el resultado del recurso ante el TAS, por supuesto, y hay varios procedimientos que deben seguirse. Creo que ahora es un poco inútil especular y plantear hipótesis de todo tipo”, dijo.

Y puntualizó que se le dio la oportunidad de llevar el casco en otros espacios, sólo se le vetó durante la competición.

“En ningún momento hemos querido impedir que el atleta difundiera su mensaje. Solo queríamos que lo hiciera en los momentos en que está permitido, no durante la competición. Lamentablemente, aunque queríamos darle la oportunidad de competir, él no cumplió las normas”, sentenció.

La descalificación del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev. Volodómir Zelenski, presidente ucraniano, concedió al atleta la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su “servicio desinteresado al pueblo ucraniano” y su “coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos”.

Juegos de Invierno
Redacción D10
Más contenido de esta sección
olimpia formativas
Otros Deportes
Olimpia Formativas se consagró en la Liga Evolución de futsal femenino
El Decano en su plantel principal se impuso en la final a Olimpia 2, cumpliendo destacada labor en el certamen que organizó la APF con el aval de Conmebol.
Febrero 09, 2026 03:11 p. m.
 · 
Redacción D10
copa davis vallejo_65523621.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo roza el top 100 Mundial
El conductor del ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de Copa Davis volvió a trepar en el ranking ATP.
Febrero 09, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
joshua duerksen_58099169.jpg
Otros Deportes
Destacan paso de Joshua a Mercedes
El corredor argentino Nicolás Varrone, de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR), destacó el paso de su colega paraguayo a Mercedes como “Piloto de Desarrollo”.
Febrero 09, 2026 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
1fae792a9195b58c618d5a9251ce7aa6da6274e1.jpg
Otros Deportes
El Super Bowl más tenso de la era Trump
Febrero 08, 2026 10:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Levi's Stadium, venue for the Super Bowl LX
Otros Deportes
Super Bowl: El nuevo rey se corona en Santa Clara
Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo, desde las 20:30, una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara.
Febrero 08, 2026 10:16 a. m.
 · 
Redacción D10
HAfbgSCXEAA6n5c.jpeg
Otros Deportes
Superbowl LX: El nuevo rey se corona en Santa Clara
Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del futbol americano.
Febrero 07, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más