02 feb. 2026
Puesta a punto de cara a las Eliminatorias del nacional de fútbol de salón

Las selecciones se preparan para afrontar la ronda clasificatoria, de cara a las finales que serán en el departamento de Caaguazú.

Febrero 02, 2026 05:30 p. m. • 
Por Redacción D10
futbol de salon

Franco se prepara como campeón defensor del título.

Gentileza.

Las 45 federaciones inscriptas para la etapa de Eliminatorias, se encuentran conformando planteles para afrontar la competencia que otorga 20 cupos para las finales del Nacional de fútbol de salón 2026.

Presidente Franco y Paranaense, que comparten serie clasificatoria en Alto Paraná, tienen programados dos compromisos amistosos, a cumplirse el viernes 6 (Polideportivo de CDE) y martes 10 (Municipal de Franco), ambos desde las 21:00.

A su vez el representativo de Carmen del Paraná, que disputa Eliminatorias en el Sur, confirmó a los refuerzos, Carlos Chávez, Eucy López, Magno Pereira y Tobías Zaracho.

La etapa de Eliminatorias consta de 11 series, de las cuales 45 equipos luchan por 20 cupos, desde el 15 de febrero, ya que se encuentran clasificados como organizadores Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Redacción D10
