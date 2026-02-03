Monserrat Viveros, con oro en el torneo de Las Vegas

La esgrimista paraguaya Monserrat Viveros consiguió la medalla de oro en la modalidad de espada femenina, el torneo regional de la División 1 (categoría principal), que se desarrolló en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

La paraguaya sorteó la serie de poules con un alto nivel, triunfando sin muchas complicaciones ante sus oponentes, ya en eliminaciones directas ganó 15-2, 15-4, 15-11, 15-8 y la final 15-5, para quedarse con el primer lugar de la competencia.

Viveros estuvo dirigida por el coach Evandro Oliveira y el próximo compromiso de la paraguaya será en los primeros días de abril, nueva fecha para los nacionales de Estados Unidos.