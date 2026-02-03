03 feb. 2026
Otros Deportes

Monserrat Viveros, con oro en el torneo de Las Vegas

La paraguaya Monserrat Viveros destacó en la competencia internacional de esgrima, de la División Regional 1 del país norteamoericano.

Febrero 03, 2026 04:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Monserrath Viveros

La paraguaya Monserrart Viveros, en lo más alto del podio.

Gentileza.

La esgrimista paraguaya Monserrat Viveros consiguió la medalla de oro en la modalidad de espada femenina, el torneo regional de la División 1 (categoría principal), que se desarrolló en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

La paraguaya sorteó la serie de poules con un alto nivel, triunfando sin muchas complicaciones ante sus oponentes, ya en eliminaciones directas ganó 15-2, 15-4, 15-11, 15-8 y la final 15-5, para quedarse con el primer lugar de la competencia.

Viveros estuvo dirigida por el coach Evandro Oliveira y el próximo compromiso de la paraguaya será en los primeros días de abril, nueva fecha para los nacionales de Estados Unidos.

Esgrima Montserrat Viveros
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260201_093234.jpg
Otros Deportes
Histórico Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz se convirtió en leyenda a costa del más grande de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic, para conquistar, por fin, el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.
Febrero 01, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futsal
Otros Deportes
Paraguay va por una digna despedida de la Copa América
La Albirroja de futsal choca con Chile, por la séptima ubicación de la competencia continental.
Enero 30, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
20260130_091602.jpg
Otros Deportes
Carlos Alcaraz gana la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia
El encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.
Enero 30, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futsal
Otros Deportes
Prematura despedida de la Albirroja de futsal en la Copa América
El equipo paraguayo no pudo vencer a Uruguay en la ronda 4 del torneo y quedó fuera en fase de grupos.
Enero 29, 2026 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo Adolfo
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza a los octavos en el challenger de Chile
El paraguayo se impuso al brasilero Boscardin por 2-0 en su estreno en la competencia, tras su éxito en el Itajaí.
Enero 28, 2026 02:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Teniente Fariña UFI
Otros Deportes
Teniente Fariña presntó a su cuerpo técnico para la temporada 2026
Celso Guerrero asumió el mando del equipo ñembyense que buscará protagonismo en la competencia de la Unión de Fútbol del Interior (UFI).
Enero 27, 2026 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más