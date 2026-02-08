08 feb. 2026
Otros Deportes

Super Bowl: El nuevo rey se corona en Santa Clara

Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo, desde las 20:30, una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara.

Febrero 08, 2026 10:16 a. m. • 
Por Redacción D10
Levi's Stadium, venue for the Super Bowl LX

Día de Super Bowl en Santa Clara entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

FOTO: CHRIS TORRES/EFE

Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo, desde las 20:30, una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del futbol americano.

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte de la gran final de la NFL, pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugarse el trofeo Vince Lombardi en Santa Clara con unas defensas feroces y dos ‘quarterback’, Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024.

El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro partidos de los 17 disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan al Super Bowl tras ganar 16 de sus anteriores 17 encuentros.

Por eso, el técnico Mike Vrabel, triple campeón de la NFL como jugador de los Patriots, fue elegido como mejor preparador de la temporada.

En su plantilla destaca la presencia del pateador Andy Borregales, el primer venezolano en pisar el escenario de un Super Bowl.

“Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien”, aseguró a EFE Vivian Martínez, madre de Andy.

“Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo”, prosiguió.

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, Borregales contará con el apoyo de sus padres, de su hermano, de su esposa y muchos amigos, pero también tendrá claro el cariño desde la distancia de todo su país.

“Por supuesto, toda la familia verá el partido por televisión, con seguridad. Me imagino que todo Venezuela por primera vez va a ver un juego de fútbol americano”, dijo Vivian.

Al frente de los Patriots estará el ‘QB’ Drake Maye, otras de las caras visibles del equipo de Mike Vrabel, decidido a sorprender.

Maye, de 23 años, buscará llevar a los Patriots a ganar el séptimo Super Bowl de su historia.

Los Patriots se verán las caras con los Seattle Seahawks de Mike Macdonald, técnico de segundo año que logró convertir a su equipo en una máquina de ganar partidos.

Los Seahawks llegan al Super Bowl como claros favoritos, tras ganar trece de sus últimos catorce partidos, nueve de ellos de forma consecutiva.

La historia está a su favor. Ocho veces de nueve, la mejor defensa terminó levantando al cielo el trofeo Vince Lombardi cuando se midió en la final con una de las dos mejores ofensivas.

El ‘QB’ Sam Darnold también llega al Super Bowl con ganas de reivindicarse, tras cambiar hasta cinco equipos y ser alejado por los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. EFE

Super Bowl NFL Estados Unidos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
futsal femenino
Otros Deportes
En marcha la disputa de la Liga Evolución de futsal femenina
La competencia en la categoría 12 años se disputa en el Polideportivo Luis María Zubizarreta de la APF en Luque.
Febrero 02, 2026 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol de salon
Otros Deportes
Puesta a punto de cara a las Eliminatorias del nacional de fútbol de salón
Las selecciones se preparan para afrontar la ronda clasificatoria, de cara a las finales que serán en el departamento de Caaguazú.
Febrero 02, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil.jpg
Otros Deportes
Brasil retiene la Copa América de Futsal FIFA
Brasil se coronó este domingo campeón de la Copa América de fútbol sala, al vencer por 2-1 a Argentina, en un partido disputado en nuestro país.
Febrero 01, 2026 08:21 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol de salón
Otros Deportes
Las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón de mayores contarán con 45 federaciones
La fiesta del fútbol de salón tendrá su etapa de clasificación durante un mes y medio.
Febrero 01, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
20260201_093234.jpg
Otros Deportes
Histórico Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz se convirtió en leyenda a costa del más grande de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic, para conquistar, por fin, el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.
Febrero 01, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futsal
Otros Deportes
Paraguay va por una digna despedida de la Copa América
La Albirroja de futsal choca con Chile, por la séptima ubicación de la competencia continental.
Enero 30, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más