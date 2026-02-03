03 feb. 2026
Otros Deportes

Deportivo Sajonia presentó su Seven de verano de rugby 2026

La competencia se cumplirá este sábado 7 en el Rancho, en dos canchas en simultáneo en tres categorías.

Febrero 03, 2026 05:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Deportivo Sajonia rugby seven

Autoridades de Sajonia en la presentación del torneo.

Gentileza.

El Deportivo Sajonia presentó su Seven de Verano 2026, que se desarrollará el sábado 7 de febrero en el Rancho del club Sajón.

La competencia se desarrollará en tres categorías. En Primera División Masculino integran el Grupo A: Cristo Rey, Old King y Fernando de la Mora. Grupo B: Jararas, Área 1 y Totorres 7.

En el femenino en categoría general: Cristo Rey, Jararas, Fernando de la Mora y Old Kings. En la categoría Sub 16 masculino: Asunción, Cristo Rey, Búhos y Área 1. La justa se cumplirá en dos canchas en simultáneo desde las 14:00 a 19:00.

Detalles de la programación del torneo:

fc61fa9b-bc65-46ac-87b5-ec21a1cb4967.jfif

Rugby
Redacción D10
Más contenido de esta sección
futbol de salón
Otros Deportes
Las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón de mayores contarán con 45 federaciones
La fiesta del fútbol de salón tendrá su etapa de clasificación durante un mes y medio.
Febrero 01, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
20260201_093234.jpg
Otros Deportes
Histórico Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz se convirtió en leyenda a costa del más grande de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic, para conquistar, por fin, el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.
Febrero 01, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futsal
Otros Deportes
Paraguay va por una digna despedida de la Copa América
La Albirroja de futsal choca con Chile, por la séptima ubicación de la competencia continental.
Enero 30, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
20260130_091602.jpg
Otros Deportes
Carlos Alcaraz gana la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia
El encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.
Enero 30, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futsal
Otros Deportes
Prematura despedida de la Albirroja de futsal en la Copa América
El equipo paraguayo no pudo vencer a Uruguay en la ronda 4 del torneo y quedó fuera en fase de grupos.
Enero 29, 2026 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo Adolfo
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza a los octavos en el challenger de Chile
El paraguayo se impuso al brasilero Boscardin por 2-0 en su estreno en la competencia, tras su éxito en el Itajaí.
Enero 28, 2026 02:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más