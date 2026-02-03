Deportivo Sajonia presentó su Seven de verano de rugby 2026

El Deportivo Sajonia presentó su Seven de Verano 2026, que se desarrollará el sábado 7 de febrero en el Rancho del club Sajón.

La competencia se desarrollará en tres categorías. En Primera División Masculino integran el Grupo A: Cristo Rey, Old King y Fernando de la Mora. Grupo B: Jararas, Área 1 y Totorres 7.

En el femenino en categoría general: Cristo Rey, Jararas, Fernando de la Mora y Old Kings. En la categoría Sub 16 masculino: Asunción, Cristo Rey, Búhos y Área 1. La justa se cumplirá en dos canchas en simultáneo desde las 14:00 a 19:00.

Detalles de la programación del torneo: