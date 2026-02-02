En marcha la disputa de la Liga Evolución de futsal femenina

En el polideportivo Luis María Zubizarreta de la APF en Luque, se puso en marcha la Fase I de la CONMEBOL Liga Evolución categoría Sub 12 de Futsal Femenino.

La competencia es organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y cuenta con el apoyo de la Conmebol, reuniendo a un total de 20 equipos. El mismo se extenderá hasta el sábado 7 de febrero.

Los equipos que compiten por series son en el Grupo A: Olimpia Formativas, Humaitá, Salesianito, General Aquino y Villa Mano Abierta.

En el Grupo B: Cerro Porteño, Academia Jessica Santacruz, Mbarete Elite, Hanover FC y Academia Inter Femenina.

Grupo C: Olimpia 2, Futsal Luqueñita, Academia Lucerito, Fénix SCM y Academia Atlética Alianza.

Grupo D: Rubio Ñu, Atlético Ovetense, Atlético Borcelle, Aldenaire y Academia 16 de Agosto.

Resultados de la fecha 1:

Olimpia Formativas 9 – 0 Gra;. Aquino

Olimpia Élite 15 – 0 Fénix SG

Cerro Porteño 3 – 0 Hanover FC

Rubio Ñu 3 – 0 Aldenaire

Humaitá 0 – 1 Salesianito

Academia J. Santacruz 1 – 8 Mbarete Élite

Futsalita Luqueñita 1 – 0 Academia Lucerito

Atlético Ovetense 3 – 0 Atletico Borcelle