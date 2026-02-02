02 feb. 2026
En marcha la disputa de la Liga Evolución de futsal femenina

La competencia en la categoría 12 años se disputa en el Polideportivo Luis María Zubizarreta de la APF en Luque.

Febrero 02, 2026 05:34 p. m. • 
Por Redacción D10
futsal femenino

La competencia se cumple en la ciudad de Luque.

Gentileza.

En el polideportivo Luis María Zubizarreta de la APF en Luque, se puso en marcha la Fase I de la CONMEBOL Liga Evolución categoría Sub 12 de Futsal Femenino.

La competencia es organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y cuenta con el apoyo de la Conmebol, reuniendo a un total de 20 equipos. El mismo se extenderá hasta el sábado 7 de febrero.

Los equipos que compiten por series son en el Grupo A: Olimpia Formativas, Humaitá, Salesianito, General Aquino y Villa Mano Abierta.

En el Grupo B: Cerro Porteño, Academia Jessica Santacruz, Mbarete Elite, Hanover FC y Academia Inter Femenina.

Grupo C: Olimpia 2, Futsal Luqueñita, Academia Lucerito, Fénix SCM y Academia Atlética Alianza.

Grupo D: Rubio Ñu, Atlético Ovetense, Atlético Borcelle, Aldenaire y Academia 16 de Agosto.

Resultados de la fecha 1:

Olimpia Formativas 9 – 0 Gra;. Aquino

Olimpia Élite 15 – 0 Fénix SG

Cerro Porteño 3 – 0 Hanover FC

Rubio Ñu 3 – 0 Aldenaire

Humaitá 0 – 1 Salesianito

Academia J. Santacruz 1 – 8 Mbarete Élite

Futsalita Luqueñita 1 – 0 Academia Lucerito

Atlético Ovetense 3 – 0 Atletico Borcelle

Futsal Femenino Otros Deportes APF
Redacción D10
