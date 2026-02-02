En marcha la disputa de la Liga Evolución de futsal femenina

En el polideportivo Luis María Zubizarreta de la APF en Luque, se puso en marcha la Fase I de la CONMEBOL Liga Evolución categoría Sub 12 de Futsal Femenino.
La competencia es organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y cuenta con el apoyo de la Conmebol, reuniendo a un total de 20 equipos. El mismo se extenderá hasta el sábado 7 de febrero.
Los equipos que compiten por series son en el Grupo A: Olimpia Formativas, Humaitá, Salesianito, General Aquino y Villa Mano Abierta.
En el Grupo B: Cerro Porteño, Academia Jessica Santacruz, Mbarete Elite, Hanover FC y Academia Inter Femenina.
Grupo C: Olimpia 2, Futsal Luqueñita, Academia Lucerito, Fénix SCM y Academia Atlética Alianza.
Grupo D: Rubio Ñu, Atlético Ovetense, Atlético Borcelle, Aldenaire y Academia 16 de Agosto.
Resultados de la fecha 1:
Olimpia Formativas 9 – 0 Gra;. Aquino
Olimpia Élite 15 – 0 Fénix SG
Cerro Porteño 3 – 0 Hanover FC
Rubio Ñu 3 – 0 Aldenaire
Humaitá 0 – 1 Salesianito
Academia J. Santacruz 1 – 8 Mbarete Élite
Futsalita Luqueñita 1 – 0 Academia Lucerito
Atlético Ovetense 3 – 0 Atletico Borcelle