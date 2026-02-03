Cursos de patinaje de velocidad, de cara a los Juegos 2026

La Confederación Paraguaya de Patinaje habilitó clases gratuitas de patinaje de velocidad, dirigidas a niños desde 5 años, jóvenes y adultos interesados en iniciarse o perfeccionarse en esta disciplina deportiva.

Las actividades tienen dos sedes: el Comité Olímpico Paraguayo (COP) los martes y jueves, de 18:00 a 20:00; mientras que los sábados, de 10:00 a 12:00, las clases se desarrollan en el pabellón 4 de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

El objetivo es fomentar la participación ciudadana y ampliar la base de deportistas en un año clave para el país, que será sede de los World Skate Games 2026, que reunirá a más de 10.000 atletas y representantes de más de 100 países, en el mes de agosto.

Las anotaciones para las clases gratuitas se realizan vía correo electrónico: confederacionparaguayadepatinaje@cpp.com.py. Consultas y más información a los teléfonos: 0981 561 717 y 0971 114 663.