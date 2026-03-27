Paraguay se pone a prueba frente a Grecia

La Selección Paraguaya choca ante Grecia, en compromiso amistoso por fecha FIFA, de cara a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, que arranca en el mes de junio.

La prueba será importante para el representativo guaraní, ya que presenta caras nuevas, entre ellas el portero Gastón Olveira, el defensor José Canale, el lateral Alexandro Maidana, y los ofensivos Mauricio y Gustavo Caballero, que vestirán por primera vez la albirroja absoluta.

El estratega Gustavo Alafaro comentó en la previa que su idea es ver las opciones con que cuenta el representativo nacional, apuntando a potenciar un grupo que prácticamente tiene definido, del cual debe de entregar la lista final a fines de mayo, con referentes que habían conseguido la clasificación.

MISMO ESQUEMA. El equipo paraguayo mantiene su base para el juego de hoy, mechando en zona, buscando un complemento gradual en su idea que busca consolidar, y que lo expuso de manera efectiva en las Eliminatorias.

En portería, Olveira será puesto a prueba, y tendrá su primera experiencia a nivel de selecciones, lo que genera mayor expectativa junto a lo que pueda ofrecer Maurício, al que el entrenador lo describió como el “diferente”, dentro del grupo.

Esta prueba servirá para medir cómo llegan también los asiduos convocados, muchos de ellos con buen presente en el fútbol del exterior, como los casos de los Gómez, Alderete, Enciso y Almirón.

El rival será parámetro además para proponer una idea de juego pensando en el debut mundialista, ya que el entrenador Alfaro lo comparó con Estados Unidos, como rival rápido y que apuesta al contragolpe.

CIFRA. 16 partidos suma Gustavo Alfaro al frente de la Selección Paraguaya, de los cuales 12 fueron en Eliminatorias.