Paraguay se movilizó en el Defensores del Chaco
La Selección Paraguaya de Fútbol se alejó del Centro de Alto Rendimiento Deportivo ayer sábado para continuar sus trabajos en el Defensores del Chaco, donde días atrás selló su boleto mundialista frente a Ecuador.
Con la clasificación a la Copa del Mundo de México/Estados Unidos/Canadá 2026, el plantel dirigido por Gustavo Alfaro se movilizó en el mítico estadio de Sajonia ante la presencia de la plana mayor de la Asociación Paraguaya de Fútbol y también con la del presidente de la República, Santiago Peña.
De cara al choque contra el seleccionado incaico, los trabajos realizados durante la tarde de ayer fueron de presión y posesión y fútbol en espacios reducidos. Cabe resaltar que los atletas que jugaron frente a Ecuador realizaron un circuito de recuperación.
Los guardametas albirrojos activaron con tareas específicas bajo la supervisión del preparador de arqueros, Diego Carranza.
Hoy, el grupo volverá a entrenarse, pero ya en el CARDE, en Ypané, a partir de las 17:00. El viaje a tierras incaicas está previsto para mañana.