Paraguay se movilizó en el Defensores del Chaco

Con la clasificación a la Copa del Mundo de México/Estados Unidos/Canadá 2026, el plantel dirigido por Gustavo Alfaro se movilizó en el mítico estadio de Sajonia ante la presencia de la plana mayor de la Asociación Paraguaya de Fútbol y también con la del presidente de la República, Santiago Peña.

De cara al choque contra el seleccionado incaico, los trabajos realizados durante la tarde de ayer fueron de presión y posesión y fútbol en espacios reducidos. Cabe resaltar que los atletas que jugaron frente a Ecuador realizaron un circuito de recuperación.

Los guardametas albirrojos activaron con tareas específicas bajo la supervisión del preparador de arqueros, Diego Carranza.

Hoy, el grupo volverá a entrenarse, pero ya en el CARDE, en Ypané, a partir de las 17:00. El viaje a tierras incaicas está previsto para mañana.