27 dic. 2025
Fútbol Internacional

Junior compra a Guillermo Paiva

El Junior de Barranquilla hizo uso de la opción y compró el 60% del pase de Guillermo Paiva.

Diciembre 27, 2025 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Guillermo Paiva

Guillermo Paiva firmó por tres años con el cuadro colombiano.

Foto: Gentileza - Guillermo Paiva

Regis Marques, empresario de jugadores, contó en Radio Monumental que el Junior de Barranquilla confirmó la compra del jugador paraguayo Guillermo Paiva que recientemente se consagró campeón en Colombia.

El agente confirmó que este hecho significa el mejor contrato de su carrera para el ariete formado en Olimpia, además de un importante ingreso para el club que superaría los 2 millones de dólares por el 60% de la ficha.

“Es muy bueno, no solo dentro de la cancha. Hace 3 años que Paiva no tiene problemas extra campo como antes, también es por la madurez, ya no es un pibe. Es importante, que crezca como persona”, destacó el empresario en Fútbol a lo Grande.

En otro momento bromeó en que este ingreso para el Franjeado podría encaminar la compra de Lucas Romero, jugador de Recoleta, que estaba en el interés del Decano para la temporada 2026.

Fútbol Internacional Junior Guillermo Paiva
Redacción D10
