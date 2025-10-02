Intensa disputa en el Clausura

En la ronda 14, Olimpia Kings cedió de visitante ante Colonias Gold por 113 a 62, con destacada labor del itapuense Diego Silva que anotó 24 puntos.

A su vez, Félix Pérez Cardozo como local superó a Deportivo Luqueño por 105 a 66, Deportivo Amambay de visitante derrotó a Campoalto por 73 a 70 y San Alfonso en su campo cedió frente a Ciudad Nueva por 94-55.

Esta noche regularizan: Colonias Gold vs. San José (19:30) y Félix Pérez Cardozo vs. San Alfonzo (19:30). El lunes 6 se cumplen los compromisos entre: Deportivo Luqueño vs. San José (19:30), San Alfonzo vs. Colonias Gold (20:30), Campoalto vs. Félix Pérez Cardozo (20:30) y Deportivo Amambay vs. Cuidad Nueva (20:30).

La clasificación de la competencia está así: Olimpia Kings es líder del torneo con 27 puntos, lo siguen Deportivo San José 22, Colonias Gold 22, Amambay 22, Félix Pérez Cardozo 20, San Alfonzo 18, Ciudad Nueva 17, Deportivo Campoalto 16 y Deportivo Luqueño 13.