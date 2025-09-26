26 sept. 2025
Otros Deportes

Villa Anita es el campeón de la Divisional B

Villa Anita de Ñemby se consagró campeón de la Divisional B y la próxima temporada jugará en la Divisional A del fútbol de salón.

Septiembre 26, 2025 03:03 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20250926-WA0007.jpg

Villa Anita es el campeón de la Divisional B de fútbol de salón.

Villa Anita hizo historia al consagrarse campeón de la Divisional B de fútbol de salón habiendo ganado sus tres partidos del Cuadrangular Final del certamen.

Anoche, en el estadio Fomento de Barrio Obrero, derrotó por 2-1 a Sancho y se consagró campeón de la Divisional B. El cuadro perdedor también ascendió por tener mejor diferencia se goles.

Resultados de la última fecha:

La 33 9-4 Antequera.

Villa Anita 2-1 Sancho.

Posiciones finales: Villa Anita 6 puntos (campeón), Sancho 2 (+3) (vicempeón), La 33 2 (+1) (tercero) y Antequera 3 (-3) (cuarto).

Arquero menos vencido: Osvaldo López (Villa Anita).

Goleador: Facundo Cantero (Sancho).

Los ascendidos a la Divisional A la próxima temporada son Villa Anita y Sancho FC.

Villa Anita Fútbol de Salón Divisional B
Redacción D10
Más contenido de esta sección
547262679_782221534564055_1532312925158570678_n.jpg
Otros Deportes
29 de Septiembre lidera el Cuadrangular Final
29 de Septiembre quedó bien parado al cierre de la primera fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón.
Septiembre 12, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Los Reporteros Gráficos.jpeg
Otros Deportes
El torneo de futsal FIFA del CPDP ingresa a su fase final
Después de la disputa de las fases de grupos, la competencia llega a su fase decisiva, los cuartos de final del torneo futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.
Septiembre 11, 2025 06:28 p. m.
 · 
Redacción D10
rally moto_62978494.jpg
Otros Deportes
Imperdible: Rally 2 Ruedas desembarca en Cordillera
Después del histórico éxito del Mundial de Rally en Paraguay, la pasión por los motores sigue acelerando en nuestro país.
Septiembre 11, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo de vóley.jpg
Otros Deportes
2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino
Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.
Septiembre 10, 2025 01:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.20.26.jpeg
Otros Deportes
Éxito rotundo de MAS Warriors en Panamericano de Uruguay
Paraguay tuvo una destacada actuación en el Panamericano de Artes Marciales al obtener 36 medallas.
Septiembre 10, 2025 12:54 p. m.
G0Vv1LUWMAAEtc_.jpeg
Otros Deportes
El equipo paraguayo para la Copa Davis
La Asociación Paraguaya de Tenis presentó ayer al equipo nacional que competirá en la Copa Davis, ante Pakistán.
Septiembre 09, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más