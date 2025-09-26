Villa Anita es el campeón de la Divisional B

Villa Anita hizo historia al consagrarse campeón de la Divisional B de fútbol de salón habiendo ganado sus tres partidos del Cuadrangular Final del certamen.
Anoche, en el estadio Fomento de Barrio Obrero, derrotó por 2-1 a Sancho y se consagró campeón de la Divisional B. El cuadro perdedor también ascendió por tener mejor diferencia se goles.
Resultados de la última fecha:
La 33 9-4 Antequera.
Villa Anita 2-1 Sancho.
Posiciones finales: Villa Anita 6 puntos (campeón), Sancho 2 (+3) (vicempeón), La 33 2 (+1) (tercero) y Antequera 3 (-3) (cuarto).
Arquero menos vencido: Osvaldo López (Villa Anita).
Goleador: Facundo Cantero (Sancho).
Los ascendidos a la Divisional A la próxima temporada son Villa Anita y Sancho FC.