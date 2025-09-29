29 sept. 2025
Otros Deportes

Encarnación vibró con el Ironman 70.3

El evento deportivo, que se desarrolló con rotundo éxito en Encarnación, reunió a más de 800 atletas del continente.

Septiembre 29, 2025 04:03 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-29 at 15.51.41.jpeg

Encarnación fue epicentro de un gran evento deportivo internacional, el Ironman 70.3-

Foto: Gentileza

Por Antonio Rolin - Corresponsal en Itapúa

Una vez más, la ciudad de Encarnación fue epicentro de un gran evento deportivo internacional, el Ironman 70.3- desafío que combinó 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie- sumando 70.3 millas.

La competencia se desarrolló con gran éxito y fue una experiencia transformadora para atletas, familiares y la comunidad en general- que vibró en cada tramo de la competencia desarrollada el domingo entre las ciudades de Encarnación, Carmen del Paraná y San Juan del Paraná.

La actividad reunió a mas de 800 atletas del continente, en una histórica jornada para los atletas paraguayos que tuvieron un extraordinario desempeño. El evento generó, además, un importante movimiento en la hotelería encarnacena y los prestadores de servicios turísticos como también la gastronomía, que tuvo un fin de semana cargado de turistas.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 15.51.38.jpeg

Los resultados finales dejaron en alto a nuestro país con el triunfo de Alfredo Ramírez Pinho (Py), quien se consagró campeón en la categoría Top Age Group Man con un impresionante tiempo de 4 horas, 04 minutos y 04 segundos. El segundo lugar fue para el argentino Mario Elías (4h, 06m y 11s), seguido por otro paraguayo Andrés Arce (4h, 10m y 35s).

En tanto que en la categoría Top Age Group Woman, la victoria fue para la argentina Gabriela Carena con 4 hs, 48m y 07s), seguida de J. Penella (4h, 56m y 42s) y M. Bacalo (4h, 58m y 33s), todas de Argentina.

La jornada vivida el domingo fue un verdadero hito deportivo, atendiendo que desde el amanecer sobre el Rio Paraná hasta la última llegada en la Finish Line, el público alentó y vibro con los atletas, con un voluntariado que acompañó con entusiasmo. De esta manera, Encarnación se convirtió en el epicentro de la emoción, el esfuerzo y el calor humano, mostrando al mundo el espíritu del deporte y la hospitalidad paraguaya.

Al respecto, el director del Ueno bank Ironman 70.3 Encarnación, Víctor Heredia, celebró el éxito del evento: “Este será el primero de muchos. Vamos a tener celebraciones cada vez más grandes, con más gente. El resultado de este Ironman 70.3 fue demasiado exitoso y es gracias a toda la comunidad de Itapúa que nos acompañó. El 3 de mayo del año que viene los esperamos para el 5150, y es el momento perfecto para animarse y ser parte”, expresó.

Cabe resaltar que el Ueno bank Ironman 70.3 Encarnación marcó un antes y un después para el deporte en Paraguay, dejando la vara en lo más alto y confirmando que la ciudad de Encarnación está lista para recibir grandes competencias internacionales.

Por su parte, las autoridades de la Municipalidad de Encarnación, destacaron también el rotundo éxito del evento que reunió a una multitud en un fin de semana a puro deporte.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 15.51.37.jpeg

El Ironman 70.3 fue un evento sin precedentes que convirtió a la ciudad en el epicentro del triatlón internacional. La jornada fue un espectáculo de esfuerzo, pasión y calor humano. La ciudad, una vez más, demostró su capacidad para albergar eventos de talla mundial con una hospitalidad inigualable, resalto.

TOP 10 – Ironman 70.3 Encarnación

Top Age Group Man

1 Alfredo Ramírez Pinho 🇵🇾 - 4h, 04m, 04s

2 Mario Elías 🇦🇷 - 4h, 06m, 11s

3 Andrés Arce 🇵🇾 - 4h, 10m, 35s

4 G. Carvalho 🇧🇷 - 4h, 10m, 38s

5 F. Álvarez 🇵🇾 - 4h, 14m, 14s

6 F. Olguín 🇧🇷 - 4h, 15m, 45s

7 Y. G. Colme... 🇵🇾 - 4h, 16m, 23s

8 Marcelo Lana 🇧🇷 - 4h, 23m, 48s

9 G. Molina 🇵🇾 - 4h, 24m, 08s

10 M. V. M. D. S... 🇵🇾 - 4h, 29m, 14s

Top Age Group Woman

1 Gabriela Carena 🇦🇷 - 4h, 48m, 07s

2 J. Penella 🇦🇷 - 4h, 56m, 42s

3 M. Bacalo 🇦🇷 - 4h, 58m, 33s

4 S. G. Rodri... 🇧🇷 - 5h, 00m, 48s

5 B. Bernard 🇵🇾 - 5h, 06m, 39s

6 J. Farinelli 🇵🇾 - 5h, 07m, 02s

7 N. Dreutti 🇵🇾 - 5h, 09m, 39s

8 A. Foianini 🇵🇾 - 5h, 11m, 04s

9 P. T. M. Urb... 🇧🇷 - 5h, 13m, 54s

10 L. Riquelme 🇧🇷 - 5h, 16m, 57s

Otros Deportes Encarnación Itapúa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
549569469_1165236455655822_4500000932262599058_n.jpg
Otros Deportes
29 de Septiembre acaricia la Copa de Oro
29 de Septiembre derrotó a Fomento y quedó a un empate de consagrarse nuevamente campeón de la Copa de Oro de fútbol de salón.
Septiembre 17, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
547262679_782221534564055_1532312925158570678_n.jpg
Otros Deportes
Segunda fecha del Cuadrangular Final
Este martes se disputa la segunda fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón en el Polideportivo del club Sol de América.
Septiembre 16, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
547262679_782221534564055_1532312925158570678_n.jpg
Otros Deportes
29 de Septiembre lidera el Cuadrangular Final
29 de Septiembre quedó bien parado al cierre de la primera fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón.
Septiembre 12, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Los Reporteros Gráficos.jpeg
Otros Deportes
El torneo de futsal FIFA del CPDP ingresa a su fase final
Después de la disputa de las fases de grupos, la competencia llega a su fase decisiva, los cuartos de final del torneo futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.
Septiembre 11, 2025 06:28 p. m.
 · 
Redacción D10
rally moto_62978494.jpg
Otros Deportes
Imperdible: Rally 2 Ruedas desembarca en Cordillera
Después del histórico éxito del Mundial de Rally en Paraguay, la pasión por los motores sigue acelerando en nuestro país.
Septiembre 11, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo de vóley.jpg
Otros Deportes
2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino
Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.
Septiembre 10, 2025 01:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más