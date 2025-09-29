Encarnación vibró con el Ironman 70.3

Por Antonio Rolin - Corresponsal en Itapúa

Una vez más, la ciudad de Encarnación fue epicentro de un gran evento deportivo internacional, el Ironman 70.3- desafío que combinó 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie- sumando 70.3 millas.

La competencia se desarrolló con gran éxito y fue una experiencia transformadora para atletas, familiares y la comunidad en general- que vibró en cada tramo de la competencia desarrollada el domingo entre las ciudades de Encarnación, Carmen del Paraná y San Juan del Paraná.

La actividad reunió a mas de 800 atletas del continente, en una histórica jornada para los atletas paraguayos que tuvieron un extraordinario desempeño. El evento generó, además, un importante movimiento en la hotelería encarnacena y los prestadores de servicios turísticos como también la gastronomía, que tuvo un fin de semana cargado de turistas.

Los resultados finales dejaron en alto a nuestro país con el triunfo de Alfredo Ramírez Pinho (Py), quien se consagró campeón en la categoría Top Age Group Man con un impresionante tiempo de 4 horas, 04 minutos y 04 segundos. El segundo lugar fue para el argentino Mario Elías (4h, 06m y 11s), seguido por otro paraguayo Andrés Arce (4h, 10m y 35s).

En tanto que en la categoría Top Age Group Woman, la victoria fue para la argentina Gabriela Carena con 4 hs, 48m y 07s), seguida de J. Penella (4h, 56m y 42s) y M. Bacalo (4h, 58m y 33s), todas de Argentina.

La jornada vivida el domingo fue un verdadero hito deportivo, atendiendo que desde el amanecer sobre el Rio Paraná hasta la última llegada en la Finish Line, el público alentó y vibro con los atletas, con un voluntariado que acompañó con entusiasmo. De esta manera, Encarnación se convirtió en el epicentro de la emoción, el esfuerzo y el calor humano, mostrando al mundo el espíritu del deporte y la hospitalidad paraguaya.

Al respecto, el director del Ueno bank Ironman 70.3 Encarnación, Víctor Heredia, celebró el éxito del evento: “Este será el primero de muchos. Vamos a tener celebraciones cada vez más grandes, con más gente. El resultado de este Ironman 70.3 fue demasiado exitoso y es gracias a toda la comunidad de Itapúa que nos acompañó. El 3 de mayo del año que viene los esperamos para el 5150, y es el momento perfecto para animarse y ser parte”, expresó.

Cabe resaltar que el Ueno bank Ironman 70.3 Encarnación marcó un antes y un después para el deporte en Paraguay, dejando la vara en lo más alto y confirmando que la ciudad de Encarnación está lista para recibir grandes competencias internacionales.

Por su parte, las autoridades de la Municipalidad de Encarnación, destacaron también el rotundo éxito del evento que reunió a una multitud en un fin de semana a puro deporte.

El Ironman 70.3 fue un evento sin precedentes que convirtió a la ciudad en el epicentro del triatlón internacional. La jornada fue un espectáculo de esfuerzo, pasión y calor humano. La ciudad, una vez más, demostró su capacidad para albergar eventos de talla mundial con una hospitalidad inigualable, resalto.

TOP 10 – Ironman 70.3 Encarnación

Top Age Group Man

1 Alfredo Ramírez Pinho 🇵🇾 - 4h, 04m, 04s

2 Mario Elías 🇦🇷 - 4h, 06m, 11s

3 Andrés Arce 🇵🇾 - 4h, 10m, 35s

4 G. Carvalho 🇧🇷 - 4h, 10m, 38s

5 F. Álvarez 🇵🇾 - 4h, 14m, 14s

6 F. Olguín 🇧🇷 - 4h, 15m, 45s

7 Y. G. Colme... 🇵🇾 - 4h, 16m, 23s

8 Marcelo Lana 🇧🇷 - 4h, 23m, 48s

9 G. Molina 🇵🇾 - 4h, 24m, 08s

10 M. V. M. D. S... 🇵🇾 - 4h, 29m, 14s

Top Age Group Woman

1 Gabriela Carena 🇦🇷 - 4h, 48m, 07s

2 J. Penella 🇦🇷 - 4h, 56m, 42s

3 M. Bacalo 🇦🇷 - 4h, 58m, 33s

4 S. G. Rodri... 🇧🇷 - 5h, 00m, 48s

5 B. Bernard 🇵🇾 - 5h, 06m, 39s

6 J. Farinelli 🇵🇾 - 5h, 07m, 02s

7 N. Dreutti 🇵🇾 - 5h, 09m, 39s

8 A. Foianini 🇵🇾 - 5h, 11m, 04s

9 P. T. M. Urb... 🇧🇷 - 5h, 13m, 54s

10 L. Riquelme 🇧🇷 - 5h, 16m, 57s