Éxito en el Iniciación de tenis de mesa

En el estadio de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, se disputó el torneo de Iniciación con la participación de un centenar de escuelas de diferentes regiones del país.

En el podio. Las destacadas en el torneo de Iniciación.

Los campeones por categoría fueron: Sebastián Dávalos (Sub 9), Ximena Sosa (Sub 9), Bastian Escher (Sub 11), Micaela Vásquez (Sub 11), Joel Ugarte (Sub 13) y Libertad Villamayor (Sub 13). A su vez, el sábado 4 de octubre en la SND se cumplirá la Fase Nacional de los Juegos Escolares a partir de las 09:00.

TORNEO DE NIVELES. En simultáneo se cumplió el torneo de Dobles por niveles de la FPTM, de los cuales los vencedores fueron Santino Pastores y Diego Pastore (Avanzado), Benjamín Aquino y Bruno Martínez (Intermedia), Agustín Torres y Mauro Paredes (Primario).

