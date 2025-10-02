Éxito en el Iniciación de tenis de mesa

Los campeones por categoría fueron: Sebastián Dávalos (Sub 9), Ximena Sosa (Sub 9), Bastian Escher (Sub 11), Micaela Vásquez (Sub 11), Joel Ugarte (Sub 13) y Libertad Villamayor (Sub 13). A su vez, el sábado 4 de octubre en la SND se cumplirá la Fase Nacional de los Juegos Escolares a partir de las 09:00.

TORNEO DE NIVELES. En simultáneo se cumplió el torneo de Dobles por niveles de la FPTM, de los cuales los vencedores fueron Santino Pastores y Diego Pastore (Avanzado), Benjamín Aquino y Bruno Martínez (Intermedia), Agustín Torres y Mauro Paredes (Primario).