Peña anuncia que Paraguay será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en 2028

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este viernes que nuestro país será sede, en 2028, del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), con lo que se convertirá en la quinta nación suramericana en albergar esta competición.

“Recibimos la confirmación oficial: Asunción será sede en 2028 del evento de ciclismo en pista más importante del planeta”, celebró en la red social X el mandatario, quien destacó que con este evento “Paraguay vuelve a brillar en el mundo”.

El gobernante paraguayo resaltó que “cada vez más organizaciones internacionales eligen” a Paraguay como sede de eventos deportivos, pues, a su juicio, encuentran en el país “organización, hospitalidad y pasión”.

La UCI adoptó la decisión en el 194 congreso de la organización que se ha celebrado en la ciudad africana de Kigali, en Ruanda.

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista es una competición anual celebrada desde 1893.

El primer país suramericano en acoger el evento fue Uruguay, que compartió sede con Italia en 1968.

Después, el campeonato se desarrolló en Venezuela (1977), dos veces en Colombia (1995 y 2014) y se prevé realizarlo en 2025 en Chile.

Paraguay fue escenario, del 9 al 23 de agosto pasado, de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; en 2022 de los XII Juegos Suramericanos; y en octubre de 2024 de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. EFE