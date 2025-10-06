Marcelo Aguirre tumba al campeón olímpico

El mesatenista paraguayo Marcelo Aguirre consiguió una gran victoria ante Fan Zhendong de China, en el marco de la Bundesliga alemana de tenis de mesa.

Aguirre se impuso a Zhendong, que es el número 1 del Mundo y vigente monarca olímpico, por el marcador de 3-1, con guarismos de (12-10, 6-11, 11-6, 11-6), defendiendo los colores del equipo de Werder Bremen, frente a el Saarbrücken, conjunto del jugador chino.

Aguirre consiguió un total de 40 puntos, de los cuales 10 fueron puntos seguidos, en donde sacó diferencia a su favor.

Que locura la del Paraguayo Marcelo Aguirre 🇵🇾



Venció al campeón olímpico y número 1 del mundo Fan Zhendong 🇹🇼 en el tenis de mesa por 3-1



En el primer punto de la serie, Darko Jorgic venció a Mattias Falck, compañero de Marcelo, por lo que el paraguayo puso en partido al equipo del Bremen.

En el dobles, fue otra vez victoria del equipo del paraguayo, por lo que en el siguiente punto individual se concretó el triunfo del Bremen, que finalmente fue 3-2.

El equipo del Bremen lidera la clasificación de la Bundesliga de tenis de mesa, con Marcelo Aguirre como protagonista, y se posiciona rumbo a los playoff de la competencia alemana.