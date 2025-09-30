Neven Ilic destaca la infraestructura deportiva “envidiable” de Paraguay

“Conocemos del gran trabajo que ha hecho el Gobierno del Paraguay, el Comité Olímpico de Paraguay y su ministerio de crear una infraestructura que es envidiable de todos los países que componen Panam Sports”, afirmó Ilic en una conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y otras autoridades.

El Comité de Evaluación de Panam Sports y una delegación internacional liderada por Ilic realizó este lunes y martes una visita técnica como parte de la revisión de la propuesta de la candidatura de Asunción, previo a la elección de la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, prevista para el 10 de octubre en Santiago de Chile.

El dirigente subrayó, además, que Paraguay “demostró su capacidad para organizar grandes eventos”, al recordar que acogió los II Juegos Panamericanos Junior, donde participaron más de 4.000 deportistas del 9 al 23 de agosto pasado.

“Yo creo que hay muchos aspectos que los votantes tienen que considerar y creo que el hecho de haber estado acá y haber certificado que Paraguay hizo unos grandes Juegos Panamericanos Junior es una acción que suma a las decisiones que puedan tomar”, indicó.

Igualmente, informó que desde este miércoles al viernes se realizará la visita técnica a Río Janeiro y Niterói.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, consideró en la misma conferencia de prensa que su país “es una sede confiable”, al resaltar el apoyo “fuerte y firme” del Gobierno de Paraguay en la organización de eventos deportivos.

No obstante, reconoció que aún tienen que trabajar en aumentar el aforo de algunos escenarios deportivos, construir estadios nuevos, mejorar la conectividad, el transporte público y el aeropuerto, unas “tareas” que -aseguró- podrán completar hasta 2031.

Igualmente, Pérez refirió que están “trabajando muchísimo” para conseguir los votos de los representantes de los comités olímpicos nacionales que integran Panam Sports para ganar la elección en Santiago de Chile.

Asunción ya fue escenario de los XII Juegos Suramericanos en 2022 y de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en 2024.

Río de Janeiro, que ya cuenta con la experiencia y la infraestructura de los Juegos Sudamericanos de 2002, los Panamericanos de 2007 y los Olímpicos de 2016, decidió asociarse con su vecina Niterói, para renovar su intención de organizar nuevamente el evento continental.