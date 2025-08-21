21 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Paraguay se cuelga de la plata en Golf Mixto

El equipo paraguayo de Golf Mixto subió al podio y alcanzó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción.

Agosto 21, 2025 
Por Redacción D10
Gy4pRUKXIAEp19T.jpeg

El Golf da otra medalla al país.

Foto: Gentileza.

Llegó otra medalla para el team Paraguay y esta vez fue de Plata, en Golf Mixto. El equipo paraguayo logró subir al podio en una intensa pelea que se completó este jueves en el Asunción Golf Club.

En la primera jornada el team paraguayo había terminado en PAR, mismo puntaje que equipo de Perú. Sin embargo, en la segunda jornada de esta competencia por equipos la lucha fue intensa y cambiante, pero quedando el oro para los incaicos que cerraron la jornada con -1 del PAR, mientras que la selección guaraní compuesta por Franco Fernández, Benjamín Fernández, Victoria Livieres y María Jaime Rumich cerró con +4 sobre PAR.

Esta se trata de la primera medalla en Golf en estos Juegos Panamericanos que a partir de la tarde tendrá acción con la competencia en individual. Para el Team Paraguay se trata de la medalla número 19.

Juegos Panamericanos Junior Golf Otros Deportes
Redacción D10
