23 mar. 2026
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Paraguay Open 2026, con magnífico cierre en Luque

La última jornada del Munich Ultra Challenger Paraguay Open 2026 fue emocionante en Rakiura.

Marzo 23, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
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Finalistas. Cadenasso y Roncadelli (der) posan juntos.

Foto: Renato Delgado

El partido decisivo puso frente a frente al tenista uruguayo Franco Roncadelli, verdugo de Daniel Vallejo en segunda ronda, contra el italiano Gianluca Cadenasso, que se quedó con el título al ganar las primeras dos mangas (7-6 (5), 6-0). El Court Central de Rakiura vibró con una gran final.

También se vio un alto nivel en las rondas previas de la competencia en la que se pudo apreciar a destacados jugadores del ranking mundial, como así también a nuevas promesas de la región.

La experiencia fue espectacular. Se destaca el One Point Challenge, que permitió a fanáticos participar del juego y lograr premios.

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