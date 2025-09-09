Paraguay está en suelo peruano

Encabezados por Gustavo Alfaro, la Selección Paraguaya de Fútbol pisó este lunes tierra peruana, enfocada en el compromiso que el martes encarará en el estadio Nacional del Perú, a partir de las 20:30.

La Albirroja partió de Luque en horas de la tarde en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Antes de abordar el bus con destino a la terminal aérea, la afición guaraní despidió a los jugadores en las afueras del Centro de Alto Rendimiento ubicado en Ypané.

Paraguay, con la clasificación ya conseguida, pretende cerrar estas Eliminatorias Sudamericanas con una sonrisa y haciendo historia, ya que por este certamen nunca pudo lograr un triunfo en Perú.