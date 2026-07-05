05 jul. 2026
Copa del Mundo

México, de dulce momento ante una Inglaterra

México e Inglaterra se citarán este domingo en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

Julio 05, 2026 12:26 p. m. • 
Por Redacción D10
México INglaterra

Julian Quiñónez y Harry Kane, dos referentes ofensivos que se medirán esta noche.

Foto: AFP

La exigencia que plantea un partido de largo aliento en los 2.240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, el mito que representa jugar en el estadio Azteca y la necesidad de superar los límites dan marco a un encuentro que no está exento de ser afectado por tormentas eléctricas.

Con el empuje de su público y una renovada ilusión, los pupilos de Javier Aguirre llegan con la ilusión de enlazar su cuarta victoria, aumentar la producción goleadora que está en ocho y alargar por un partido más el registro de imbatibilidad.

La última vez que el Tri avanzó a cuartos de final de un Mundial fue, precisamente, en el último que organizó el país, en 1986. Desde entonces, abandonó en octavos en siete ediciones desde EE.UU. 1994 a Rusia 2018. Y en la pasada edición de Catar 2022, la ilusión se desvaneció en fase de grupos.

Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. El conjunto africano se puso adelante, pero nada pudo hacer cuando apareció Harry Kane para evitar el naufragio con un doblete.

La Federación Inglesa ha pedido refuerzos para la seguridad del hotel donde se hospedarán los Tres Leones y neutralizar así cualquier intento de perturbación por parte de fanáticos mexicanos al descanso de los jugadores, como lo hicieron en el pasado partido de dieciseisavos de final contra Ecuador.

Los mexicanos anticipan ya que el de este domingo será uno de los tres partidos más importantes de la historia de su selección.

De ganar, será la primera vez que el Tri alcanza la fase de cuartos de final de un Mundial en este siglo.

Este partido tendrá una trascendencia similar a la de la final olímpica de Londres 2012 y la de la Copa Confederaciones de 1999, ambas ganadas a Brasil.

Aguirre apostará a que su defensa mantenga su elevado rendimiento ante un rival liderado por Kane, astro del Bayern de Múnich, y Jude Bellingham, figura del Real Madrid.

Inglaterra regresa al Estadio Azteca 40 años después de haber sido eliminado por Argentina en uno de los partidos más recordados de los Mundiales, en el que a Diego Armando Maradona le fue admitido un gol con la mano y minutos después tejió uno de los goles más hermosos del siglo XX.

El ganador del partido jugará la fase de los ocho mejores el 11 de julio en Miami contra el mejor entre Brasil y Noruega, que se enfrentarán, cuatro horas antes del partido en la capital mexicana.

- Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones.

Seleccionador: Javier Aguirre

Seleccionador: Javier Aguirre Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane, Noni Madueke.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Árbitro: El australiano Alireza Faghani.

Estadio: Azteca, denominado durante el torneo como Ciudad de México, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, en el sur de la capital mexicana.

Hora: 21.00

México Inglaterra Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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