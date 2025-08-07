07 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Paraguay, en el Top 5 de los países con mayor número de atletas

Paraguay se posiciona como protagonista de los II Juegos Panamericanos Junior, al ubicarse en el Top 5 de los países con mayor número de atletas inscritos para esta histórica cita deportiva continental.

Agosto 07, 2025 03:25 p. m.
La delegación paraguaya está lista para los Juegos.

Con una delegación compuesta por 318 deportistas, el país anfitrión demuestra su compromiso con el desarrollo del deporte juvenil y se prepara para competir en casa con fuerza, talento y orgullo. El Team Paraguay será parte de un evento que reunirá a más de 4.200 atletas de 41 países del continente americano, del 9 al 23 de agosto.

Encabezando la lista de delegaciones más numerosas se encuentran México (384 atletas), Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318), Chile (282) y Cuba (231). Estos seis países marcarán el pulso de una competencia que promete emociones y alto nivel en cada disciplina.

La delegación paraguaya también incluye 72 miembros del staff y 50 profesionales de apoyo técnico, con la meta de conquistar al menos 20 medallas y dejar una huella imborrable en esta segunda edición del evento, tras su debut en Cali 2021.

El jefe de misión, Bruno Zubizarreta, expresó su entusiasmo en una entrevista con el programa Tribuna de Paraguay TV: “Este será mi desfile número 22. Cada uno es especial, pero este, en casa, tiene un valor único”.

Por su parte, Rocío Rivarola, directora deportiva del Comité Olímpico Paraguayo, hizo un llamado a la ciudadanía: “Pedimos que agenden del 9 al 23 de agosto para alentar a nuestros atletas. Es una oportunidad histórica”.

Las sedes en Asunción, San Bernardino, Encarnación y San Juan del Paraná ya están listas para recibir a las delegaciones con infraestructura renovada, logística precisa y un ambiente de hospitalidad y competencia.

Asunción 2025 Juegos Panamericanos Junior Paraguay
