29 oct. 2025
Mundial Sub 17

Paraguay busca histórico pase a los cuartos de final

La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 choca hoy con México por los octavos de final del Mundial, en el Football Academy Mahammed VI de la ciudad de Salé, Marruecos, a partir de las 12:30.

Octubre 29, 2025 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay sub 17_63886994.jpg

Por otro paso glorioso. Paraguay choca con México, desde las 12:30, en Marruecos.

La Albirroja apunta a dar otro histórico paso en la competición, en un certamen que desde la fecha 1 fue quebrando su propio desempeño, logrando sus primeras dos victorias en una Copa del Mundo en la rama femenina y avanzando invicta por primera vez de ronda.

El equipo nacional arriba al choque luego de haber triunfado ante Zambia (2-1) y Nueva Zelanda (4-1) e igualar con Japón (1-1).

El probable equipo paraguayo sería con: Tamara Amarilla; Erika Figueredo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco y Fiorella Aquino; Alison Bareiro y Claudia Martínez. De avanzar, el equipo paraguayo enfrentará a Italia, que eliminó a Nigeria a la que aplastó por el marcador de 4-0.

