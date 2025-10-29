Paraguay busca histórico pase a los cuartos de final

La Albirroja apunta a dar otro histórico paso en la competición, en un certamen que desde la fecha 1 fue quebrando su propio desempeño, logrando sus primeras dos victorias en una Copa del Mundo en la rama femenina y avanzando invicta por primera vez de ronda.

El equipo nacional arriba al choque luego de haber triunfado ante Zambia (2-1) y Nueva Zelanda (4-1) e igualar con Japón (1-1).

El probable equipo paraguayo sería con: Tamara Amarilla; Erika Figueredo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco y Fiorella Aquino; Alison Bareiro y Claudia Martínez. De avanzar, el equipo paraguayo enfrentará a Italia, que eliminó a Nigeria a la que aplastó por el marcador de 4-0.