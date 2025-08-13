Para la Premier League, ningún paraguayo será titular

Por primera vez en la historia habrá cinco paraguayos en cuatro equipos de la Premier League inglesa. El último en llegar esta semana es Omar Alderete, proveniente del Getafe español. Sin embargo, ninguno de ellos es considerado parte del cuadro base según el sitio oficial de la Premier League.

Firmado por el ex jugador, periodista y analista táctico, Adrian Clarke, el artículo en cuestión no incluye de entrada a ninguno de los cinco paraguayos que figuran en las listas presentados por sus clubes: además de Alderete en el Sunderland, Diego Gómez y Julio Enciso en el Brighton, Diego León en el Manchester United, y Enso González en el Wolverhampton.

En el caso del Brighton, Diego Gómez fue titular en el último partido amistoso contra el Wolfburgo alemán, por lo que cuenta con serias posibilidades de contradecir la opinión de Clarke. Julio Enciso, por el contrario, no se encuentra aun disponible por su consabida lesión. Brighton debuta el sábado contra el Fulham.

El citado Alderete no jugó más que 45 minutos en los juegos preparatorios del Getafe, por lo que su falta de ritmo lo margina al menos como posible titular también el sábado frente al West Ham.

El mismo día juega el Wolverhampton frente al Manchester City, pero González no se ha recuperado del todo de su lesión de hace más de un año, por lo que tampoco está disponible. Desde su llegada en 2023 solo disputó 1 partido en Premier.

Finalmente, León jugó un partido amistoso de titular en el Manchester United al comienzo de su gira, más otros tantos minutos desde el banco, pero no saltó a la cancha en los últimos dos. El United enfrenta el domingo al Arsenal.