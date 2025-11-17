17 nov. 2025
Fútbol Internacional

Países Bajos golea a Lituania y accede invicta al Mundial

Países Bajos culminó la fase de clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, con una victoria este lunes ante Lituana por 4-0 y finalizó de manera invicta su andadura en el grupo G.

Noviembre 17, 2025 06:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Xavi Simons

Xavi Simons celebra un gol de Países Bajos.

Foto: EFE

El equipo entrenado por Ronald Koeman concluyó sus partidos clasificatorios con cuatro victorias y dos empates y un balance de 27 goles a favor y cuatro en contra.

Países Bajos salió a mandar desde al principio y se adueño del balón -79 por ciento de posesión en la primera parte-, lo que limitó las escasas opciones de Lituania, que trató de defender su área y confió en su portero Edvinas Gertmonas, el hombre más destacado en los primeros 45 minutos.

Tras varios intentos protagonizados por los neerlandeses Memphis Depay y Cody Gakpo, el centrocampista Tijjani Reijnders abrió la lata con una gran definición después de un robo y asistencia del barcelonista Frenkie De Jong en el minuto 16.

El propio Reijnders, uno de los mejores jugadores de La Orange, estuvo a punto de marcar el segundo en el minuto 30, pero su preciosa definición con el exterior del pie derecho se estrelló con uno de los postes de la portería defendida por Gertmonas.

Casi de milagro, Lituania se marchó a vestuarios con sólo 1-0 en el marcador, pero con una sensación de estar muy por debajo de los locales.

La segunda mitad comenzó de la misma forma y Países Bajos desató una tormenta de goles para certificar lo que no pudo en los primeros 45 minutos. En el 58, Gakpo hizo el 2-0 tras un penalti señalado por mano. Sólo dos minutos más tarde, Xavi Simons materializó el 3-0 con una gran definición dentro del área.

En el minuto 63, Donyell Mallen aprovechó un contrataque y, en una gran jugada individual, puso el 4-0. Lituania trató de reaccionar y estuvo muy cerca de lograr el tanto de la honra por medio de Markas Beneta, pero su cabezazo salió por encima de la portería de Bart Verbruggen.

Los instantes finales estuvieron marcados por la entrada del joven delantero neerlandés de 22 años Emmanuel Emegha, debutante con la selección absoluta contra Polonia la pasada semana, que espoleado por la grada, trató, sin fortuna, de redondear la goleada.

Países Bajos entra por la puerta grande al Mundial 2026, con un total de 20 puntos de 24 posibles. EFE

Fútbol Internacional Países Bajos Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlo Ancelotti
Fútbol Internacional
Ancelotti: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial”
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.
Noviembre 17, 2025 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY
Fútbol Internacional
Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas para el Mundial 2026
Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Noviembre 16, 2025 09:21 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers - Portugal vs Armenia
Fútbol Internacional
Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas
Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Noviembre 16, 2025 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Santos
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar vence a Palmeiras
Palmeiras cayó este sábado en su visita a Santos por 1-0, un resultado que dejó al equipo de Neymar fuera de la zona de descenso y como único líder de la liga brasileña a Flamengo, que goleó por 1-5 a Sport.
Noviembre 16, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
México Uruguay
Fútbol Internacional
México y Uruguay empatan sin goles en partido amistoso
Las selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.
Noviembre 16, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifier - Cyprus vs Austria
Fútbol Internacional
Arnautovic acerca a Austria al Mundial
Dos goles de Marko Arnautovic dieron el triunfo a Austria en Limasol ante Chipre (0-2) y la acercaron a la fase final del Mundial por primera vez desde Francia 1998.
Noviembre 15, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más