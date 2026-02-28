28 feb. 2026
Liverpool empuja por la Champions

Conocido ya el camino en la Champions League, donde se enfrentará al Galatasaray, el Liverpool goleó este sábado al West Ham United y empuja por los puestos que dan acceso a la máxima competición continental del próximo año.

Febrero 28, 2026 03:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Liverpool.jpg

Liverpool goleó al West Ham.

Conocido ya el camino en la Champions League, donde se enfrentará al Galatasaray, el Liverpool goleó este sábado al West Ham United y empuja por los puestos que dan acceso a la máxima competición continental al tiempo que hunde un poco más en descenso a los de Paco Jémez.

La goleada de los ‘Reds’ es la peor derrota de Jémez desde que llegó al club hace más de un mes como asistente de Nuno Espirito Santo y se fraguó en una primera parte en la que, si bien el West Ham no fue tan inferior, sufrió mucho para defender las jugadas a balón parado.

A través de esa estrategia llegaron los tantos de Hugo Ekitike, Virgil Van Dijk y Alexis Mac Allister que abrieron el camino de la victoria para el Liverpool. Primero, a los cinco minutos, fue Ekitike el que aprovechó la gran visión desde la frontal de Mac Allister.

El argentino recogió una pelota suelta tras un córner y encontró desmarcado a Ekitike dentro del área; este bajó la pelota con la zurda y engatilló con la diestra, pudiendo hacer mucho más Hermansen para detener el cuero.

Minutos después, fue Van Dijk el que cabeceó el 2-0 en un saque de esquina y justo antes del descanso Mac Allister volvió a convertir una segunda jugada tras un córner al enganchar una volea que Aaron Wan-Bissaka no consiguió sacar sobre la línea de gol.

Con un 3-0 al descanso, todo parecía listo para sentencia, pero, de nuevo, el West Ham no se había visto tan superado como para el doloroso marcador, y en la segunda parte su puntería mejoró.

Tomas Soucek, al convertir un pase de la muerte de Diouf, transformó el dominio finalmente en gol y, aunque Cody Gakpo volvió a golpear para hacer el 4-1, el Taty Castellanos acercó otra vez a los ‘Hammers’ al partido con un remate de cabeza en un saque de esquina que Alisson no consiguió palmear.

El tanto del argentino, el segundo en la Premier desde que llegó del Lazio este invierno, obligó al Liverpool a no dormirse en los laureles y a, ahora sí, finiquitar el partido a la contra, con un centro de Jeremie Frimpong que Axel Disasi metió en su propia portería.

Los de Arne Slot ya llevan tres triunfos consecutivos en Premier y suben hasta la quinta posición con 48 puntos, los mismos que el Manchester United y tres más que el Chelsea, aunque ambos aún tienen que jugar.

El West Ham de Jémez dormirá una jornada más en descenso, con 25 puntos, a dos del Nottingham Forest y cuatro del Tottenham Hotspur que aún tienen que disputar su encuentro este fin de semana.

- Ficha técnica:

5 - Liverpool: Alisson; Gomez (Frimpong, m.77), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Nyoni, m.86), Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike (Ngumoha, m.76).

2 - West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf (Mayers, m.91); Soucek (Kante, m.90), Magassa (Adama, m.76), Fernandes; Bowen, Summerville y Castellanos.

Goles: 1-0. Ekitike, m.5, 2-0. Van Dijk, m.24, 3-0. Mac Allister, m.43, 3-1. Soucek, m.49, 4-1. Gakpo, m.70, 4-2. Castellanos, m.75 y 5-2. Disasi, p.p, m.82.

Árbitro: Tim Robinson amonestó a Gakpo (m.70) y Szoboszlai (m.85) por parte del Liverpool y a Magassa (m.45+1) y Summerville (m.79) por parte del West Ham.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool). EFE

