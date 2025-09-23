Pablo Guiñazú: “Son cosas que pasan”

El gol llegó en tiempo de adición (90+4’), desde el punto penal, situación que fue muy criticada por los futbolistas y el cuerpo técnico del club. “El enojo viene por parte del penal y la no revisión del VAR”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

“Es fútbol, hay que asumir que son cosas que pasan”, manifestó el DT refiriéndose sobre la caída en tiempo de descuento.

Guiñazú fue consultado sobre la actuación de sus dirigidos y señaló que “a los muchachos los vi bien. Pero la calentura es parte del fútbol”, finalizó.

El Guma quedó muy relegado en la tabla de clasificación del Clausura donde tiene 17 puntos, está a 11 del líder Guaraní.

En la fecha 14 visitará a Nacional, el sábado desde las 19:00 en el Arsenio Erico.