23 sept. 2025
Libertad

Pablo Guiñazú: “Son cosas que pasan”

Libertad experimentó su primera derrota en el ciclo del entrenador Pablo Guiñazú, fue 1-0 ante el 2 de Mayo, en condición de local.

Septiembre 23, 2025 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad_63218237.jfif

Tropiezo. Guiñazú (d) perdió su primer duelo como DT del Guma.

El gol llegó en tiempo de adición (90+4’), desde el punto penal, situación que fue muy criticada por los futbolistas y el cuerpo técnico del club. “El enojo viene por parte del penal y la no revisión del VAR”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

“Es fútbol, hay que asumir que son cosas que pasan”, manifestó el DT refiriéndose sobre la caída en tiempo de descuento.

Guiñazú fue consultado sobre la actuación de sus dirigidos y señaló que “a los muchachos los vi bien. Pero la calentura es parte del fútbol”, finalizó.

El Guma quedó muy relegado en la tabla de clasificación del Clausura donde tiene 17 puntos, está a 11 del líder Guaraní.

En la fecha 14 visitará a Nacional, el sábado desde las 19:00 en el Arsenio Erico.

Pablo Guiñazú Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad nuevo empate_62932232.jpg
Libertad
El Guma no cambia de rumbo con Guiñazú
Segundo partido del entrenador argentino Pablo Guiñazú con Libertad y hasta aquí ambos fueron empates sin goles desde la salida de Sergio Aquino; en esta ocasión el empate fue con General Caballero, en Mallorquín.
Septiembre 08, 2025 09:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Guiñazú.jpeg
Libertad
Pablo Guiñazú, nuevo entrenador de Libertad
El argentino Pablo Guiñazú retorna a Libertad, esta vez como director técnico tras su paso exitoso como jugador gumarelo.
Agosto 29, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
ruben di tore_24323603.jpg
Libertad
Libertad se tomará su tiempo para elegir al nuevo DT
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, contó que reciben numerosas carpetas, pero se tomarán un tiempo para confirmar al nuevo DT.
Agosto 27, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad_62659244.jpg
Libertad
Libertad se mete de lleno en el Clausura
Después de la eliminación de la Copa Libertadores, el actual campeón del fútbol paraguayo, Libertad, se enfoca plenamente en el torneo casero.
Agosto 24, 2025 08:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Gy7LQ-XW0AACsAW.jpeg
Libertad
Di Tore valora la presentación
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, analizó la presentación gumarela ante River Plate y destacó el trabajo del equipo pese a la eliminación.
Agosto 22, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Gx3W-udWcAA3FEZ.jpeg
Libertad
Rumbo a Buenos Aires
Libertad viaja hoy a Argentina para la revancha copera ante River Plate.
Agosto 20, 2025 08:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más