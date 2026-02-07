07 feb. 2026
Fútbol Internacional

Otra compra millonaria del Palmeiras para la Libertadores

Palmeiras, que en su momento desembolsó millones para fichar al paraguayo Ramón Sosa y a Vitor Roque, ambos de clubes europeos, ahora pagó otra cifra desorbitante por el delantero colombiano Jhoan Arias.

Febrero 07, 2026 03:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Jhon Arias.jpg

Palmeiras se refuerza para la Copa Libertadores.

Foto: Gentileza

El Wolverhampton Wanderers confirmó este sábado la venta del colombiano Jhon Arias al Palmeiras por una cantidad superior a los 20 millones de euros.

Arias, que llegó al Wolves el pasado verano, ha disputado 26 partidos con el equipo y ha marcado dos goles. El colombiano de 28 años le marcó un gol al West Ham United en la Premier League y otro al Shrewbury Town en la FA Cup.

“Le agradecemos a Jhon por todos sus esfuerzos en el Wolves y le deseamos lo mejor en Brasil”, dijo el club inglés en un comunicado.

El atacante de 28 años ya sabe lo que es jugar en el fútbol brasileño, pues militó en el Fluminense de Río de Janeiro entre 2021 y 2025, cuando hizo las maletas para jugar en la Premier League.

Se convirtió en una pieza fundamental del conjunto carioca, con el que levantó la Copa Libertadores en 2023, entre otros títulos.

Sin embargo, su salto al Viejo Continente no ha ido como se esperaba. Actualmente, el Wolverhampton es colista de la Liga inglesa con una sola victoria en 24 partidos.

De esta forma, Arias vuelve a Brasil, ahora con la camiseta del Palmeiras, uno de los clubes más potentes del continente junto con el Flamengo de Filipe Luís. EFE

Redacción D10
