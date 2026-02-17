17 feb. 2026
Fútbol Internacional

La Premier League castiga a un árbitro por su actuación en la FA Cup

El árbitro Chris Kavanagh, uno de los de mayor renombre en la liga, y su asistente Nick Greenhalgh no dirigirán ningún partido de la próxima jornada de la Premier League tras su desastrosa actuación en el duelo de FA Cup entre el Aston Villa y el Newcastle United.

Febrero 17, 2026 11:22 a. m.
Chris Kavanagh

El árbitro Chris Kavanagh está en el centro de la polémica.

Foto: Gentileza - Getty

El colegiago y su linier cometieron cuatro errores graves en el partido, que no contó con VAR como todos los de la cuarta ronda de la FA Cup. No vieron el fuera de juego de Tammy Abraham en el primer tanto, no señalaron una posible roja por entrada de Lucas Digne a sobre Jacob Murphy, no señalaron un posible fuera de juego en el empate del Newcastle y pitaron como mano fuera del área una infracción claramente dentro de Digne.

El partido lo ganó el Newcastle por 1-3 y los ‘Magpies’ avanzaron a la siguiente ronda donde se enfrentarán al Manchester City.

La ausencia de VAR en estos encuentros ha aumentado las críticas sobre los árbitros, a los que ahora se acusa de confiar demasiado en la tecnología y de tener miedo a tomar decisiones por ellos mismos.

El VAR solo comienza a ser utilizado en la FA Cup a partir de la quinta ronda, debido a que los campos de los equipos pequeños no tienen la infraestructura necesaria para ello.

FA Cup
Más contenido de esta sección
Eden Hazard
Fútbol Internacional
Eden Hazard: “Ahora me siento más taxista que futbolista”
Eden Hazard, exjugador del Real Madrid retirado hace casi tres años a causa de los problemas físicos, reconoció que actualmente se siente “más taxista que futbolista” por la vida tranquila que lleva como padre de cinco hijos.
Febrero 16, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-RAYO-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Rayo se da un festín ante Atlético de Madrid
El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, se llevó el derbi del ‘destierro’ disputado en Butarque frente a un irreconocible Atlético de Madrid y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.
Febrero 15, 2026 04:33 p. m.
776452864
Fútbol Internacional
Trámite para el Arsenal hacia octavos
El Arsenal necesitó solo media hora de la primera parte para sellar una goleada ante el Wigan (4-0) que pudo ser aún mayor y que le trasladó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra junto con el resto de aspirantes al trofeo.
Febrero 15, 2026 04:27 p. m.
chel.jpg
Fútbol Internacional
El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup
El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido.
Febrero 13, 2026 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marcelo Martins Moreno.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Moreno Martins sale del retiro y ficha por el Oriente Petrolero
El hasta ahora exfutbolista y goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, saldrá de un retiro de casi dos años para fichar por el Oriente Petrolero, que este sábado presentará oficialmente al ‘Flecheiro’ como su nuevo refuerzo.
Febrero 13, 2026 06:10 p. m.
 · 
Redacción D10
varrr.webp
Fútbol Internacional
El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR
Roberto Rosetti, presidente de los árbitros en la UEFA, aseguró que el VAR no puede ir en la dirección de intervenir en todas las decisiones microscópicas y que al final de temporada se reunirán para tomar decisiones sobre posibles cambios.
Febrero 13, 2026 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más