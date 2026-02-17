La Serie A sanciona a Chiellini y Comolli por encararse con el árbitro

Además de la sanción, ambos tendrán que pagar una multa de 15.000 euros.

“Por haber adoptado, al final de la primera parte, en el túnel que conduce a los vestuarios, una actitud agresiva y gravemente intimidatoria hacia el árbitro, buscando el contacto físico con él, evitado gracias a la intervención del entrenador del club Juventus y otros miembros y colaboradores, profiriendo además expresiones gravemente insultantes contra el mismo árbitro y repitiendo dicho comportamiento también en la zona situada frente al vestuario del árbitro”, comunicó el organismo sancionador de la Serie A sobre Comolli.

“Por haber protestado, al final de la primera parte, en el túnel que conduce a los vestuarios, de forma acalorada e irrespetuosa, la actuación del árbitro, reiterando dicho comportamiento también en la zona situada frente al vestuario del árbitro; por haber dirigido, además, en el mismo contexto, críticas ofensivas a los árbitros asistentes; infracción esta última detectada por un asistente”, añadió en el caso de Chiellini.

Esta suspensión prohíbe a ambos ejercer actividades en el ámbito de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) durante el tiempo que esté vigente.

Las quejas de ambos llegaron después de que en el minuto 42 del tenso duelo conocido como el ‘Derbi de Italia’ el colegiado, Federico La Penna, mostrase la segunda amarilla a Pierre Kalulu por un contacto muy ligero sobre Alessandro Bastoni, que exageró la acción, algo que condicionó el resto del partido, que finalizó con derrota juventina (3-2).

“Este espectáculo que debería haber ofrecido el fútbol italiano, quedó manchado por esta decisión. Hay un protocolo que no funciona porque es increíble que no se pueda corregir desde el VAR. El sistema no funciona. Hemos llegado a un punto de no retorno”, dijo Chiellini a DAZN tras el encuentro.

El Juez Deportivo de la Serie A, además, pese la polémica que suscitó la acción en las últimas horas en Italia, mantuvo la sanción a Kalulu, que se perderá el próximo partido de liga de su equipo.