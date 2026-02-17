Mano Menezes debutará con Perú en marzo

El diario El Comercio y la emisora RPP señalaron que sus fuentes les confirmaron que ya existe un acuerdo para la disputa del encuentro y que también se negocia un posible segundo partido frente a otro “rival de jerarquía” en Europa.

Los medios anticiparon que, además del partido con el vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, entre las opciones como posible segundo rival de Perú figura Jordania.

“En los próximos días, Mano Menezes se reunirá con la gerencia deportiva de la FPF (Federación Peruana de Fútbol ) para planificar lo que será el partido contra Senegal. Hay gran expectativa por saber cómo le ira al brasileño en esta nueva etapa al frente de la selección nacional”, sostuvo El Comercio.

RPP agregó, por su parte, que confirmó que la FPF “avanzó en las negociaciones y que ya existe un acuerdo para que Perú mida fuerzas contra Senegal en la fecha FIFA de marzo”.

El deportivo Depor también anunció que pudo confirmar el acuerdo para la disputa del partido con Senegal y destacó que se trata del actual campeón de África.

El pasado 29 de enero, al ser presentado como nuevo seleccionador de Perú para el ciclo de clasificación para el Mundial de 2030, Mano Menezes afirmó que tiene el compromiso de que la selección Bicolor “vuelva a ser protagonista” en el fútbol sudamericano.

El exseleccionador de Brasil aseguró que asumía “una responsabilidad bastante grande”, dados los malos resultados obtenidos por Perú en los últimos años, tras no haber clasificado a los mundiales de 2022 y 2026, pero que “esa responsabilidad de reconstrucción” le “encanta mucho”.