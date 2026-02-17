17 feb. 2026
Fútbol Internacional

Mano Menezes debutará con Perú en marzo

El entrenador brasileño Mano Menezes debutará en marzo próximo como seleccionador de Perú en un partido amistoso que la Bicolor jugará con Senegal en París, informaron este lunes medios locales.

Febrero 17, 2026 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Mano Menezes nota.jpg

Mano Menezes tomó las riendas de Perú.

El diario El Comercio y la emisora RPP señalaron que sus fuentes les confirmaron que ya existe un acuerdo para la disputa del encuentro y que también se negocia un posible segundo partido frente a otro “rival de jerarquía” en Europa.

Los medios anticiparon que, además del partido con el vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, entre las opciones como posible segundo rival de Perú figura Jordania.

“En los próximos días, Mano Menezes se reunirá con la gerencia deportiva de la FPF (Federación Peruana de Fútbol ) para planificar lo que será el partido contra Senegal. Hay gran expectativa por saber cómo le ira al brasileño en esta nueva etapa al frente de la selección nacional”, sostuvo El Comercio.

RPP agregó, por su parte, que confirmó que la FPF “avanzó en las negociaciones y que ya existe un acuerdo para que Perú mida fuerzas contra Senegal en la fecha FIFA de marzo”.

El deportivo Depor también anunció que pudo confirmar el acuerdo para la disputa del partido con Senegal y destacó que se trata del actual campeón de África.

El pasado 29 de enero, al ser presentado como nuevo seleccionador de Perú para el ciclo de clasificación para el Mundial de 2030, Mano Menezes afirmó que tiene el compromiso de que la selección Bicolor “vuelva a ser protagonista” en el fútbol sudamericano.

El exseleccionador de Brasil aseguró que asumía “una responsabilidad bastante grande”, dados los malos resultados obtenidos por Perú en los últimos años, tras no haber clasificado a los mundiales de 2022 y 2026, pero que “esa responsabilidad de reconstrucción” le “encanta mucho”.

Mano Menezes Perú Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
chel.jpg
Fútbol Internacional
El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup
El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido.
Febrero 13, 2026 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marcelo Martins Moreno.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Moreno Martins sale del retiro y ficha por el Oriente Petrolero
El hasta ahora exfutbolista y goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, saldrá de un retiro de casi dos años para fichar por el Oriente Petrolero, que este sábado presentará oficialmente al ‘Flecheiro’ como su nuevo refuerzo.
Febrero 13, 2026 06:10 p. m.
 · 
Redacción D10
varrr.webp
Fútbol Internacional
El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR
Roberto Rosetti, presidente de los árbitros en la UEFA, aseguró que el VAR no puede ir en la dirección de intervenir en todas las decisiones microscópicas y que al final de temporada se reunirán para tomar decisiones sobre posibles cambios.
Febrero 13, 2026 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
HA_3dqkW4AAAZtV.jpeg
Fútbol Internacional
River Plate no levanta cabeza
River Plate, sin Matías Galarza, cayó por 0-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en uno de los dos partidos que marcó el comienzo de la quinta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, que supuso el segundo traspié consecutivo para el ‘Millonario’.
Febrero 13, 2026 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
HBAFfu9bsAAtGbe.jpeg
Fútbol Internacional
Gustavo Gómez conduce al Palmeiras
VIDEO. Palmeiras, con un tanto de Gustavo Gómez, superó este jueves a Internacional, por 1-3, y ascendió al liderato en la tercera jornada de la Liga brasileña.
Febrero 13, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
20260212_203418.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal se frena y la Premier crece en emoción
El tropiezo del Arsenal contra el Brentford deja al Manchester City a cuatro puntos de los ‘Gunners’. Hay Premier.
Febrero 12, 2026 08:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más