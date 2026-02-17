17 feb. 2026
Flamengo viaja a Buenos Aires con cuatro bajas para la Recopa

Flamengo embarcó este martes rumbo a Buenos Aires con cuatro bajas para enfrentar a Lanús en el partido de ida por el título de la Recopa Sudamericana que se jugará el jueves en el estadio La Fortaleza.

Los centrocampistas Jorginho, Wallace Yan y el español Saúl Ñíguez, así como el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, no fueron incluidos por el técnico del conjunto de Río, Filipe Luís, en la delegación que viajó a Argentina.

En un comunicado, Flamengo explicó que Jorginho sigue el plan de recuperación establecido por el departamento médico por la lesión que sufrió en su muslo izquierdo.

El volante permanecerá en Río de Janeiro junto con Wallace Yan, quien continúa con dolores musculares.

A ellos se suman Saúl Ñíguez, que permanece en recuperación tras una cirugía en el tobillo izquierdo, mientras que Gonzalo Plata cumple el segundo partido de suspensión impuesto por la Conmebol tras su expulsión en la semifinal de Copa Libertadores.

Filipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid, sí podrá contar con el goleador Pedro, quien finalmente no sufrió ninguna lesión en el encuentro con Botafogo por la Liga brasileña, y con Guillermo Varela, pues el defensa uruguayo ya se recuperó de la lesión en el tobillo derecho.

El título de la Recopa, que mide al campeón de la Libertadores (Flamengo) con el campeón de la Copa Sudamericana (Lanús) se definirá en el partido de vuelta, el 26 de febrero, en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo, que obtuvo cuatro títulos el año pasado, incluyendo el de la Libertadores y el del Campeonato Brasileño, necesita vencer la Recopa para recuperar la confianza de su afición, tras haber dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil, que ganó Corinthians.

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONA
Fútbol Internacional
El Girona ahonda en la herida del Barcelona
El Girona ahondó este lunes en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0).
Febrero 16, 2026 07:40 p. m.
Al Hilal.jpg
Fútbol Internacional
Un doblete de Darwin Núñez para el Al Hilal
El Al Hilal saudí se mantiene como líder del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia al ganar este lunes en la octava jornada al Al-Wahda emiratí por 2-1 con un doblete del uruguayo Darwin Núñez.
Febrero 16, 2026 06:15 p. m.
Redacción D10
Eden Hazard
Fútbol Internacional
Eden Hazard: “Ahora me siento más taxista que futbolista”
Eden Hazard, exjugador del Real Madrid retirado hace casi tres años a causa de los problemas físicos, reconoció que actualmente se siente “más taxista que futbolista” por la vida tranquila que lleva como padre de cinco hijos.
Febrero 16, 2026 01:23 p. m.
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-RAYO-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Rayo se da un festín ante Atlético de Madrid
El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, se llevó el derbi del ‘destierro’ disputado en Butarque frente a un irreconocible Atlético de Madrid y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.
Febrero 15, 2026 04:33 p. m.
776452864
Fútbol Internacional
Trámite para el Arsenal hacia octavos
El Arsenal necesitó solo media hora de la primera parte para sellar una goleada ante el Wigan (4-0) que pudo ser aún mayor y que le trasladó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra junto con el resto de aspirantes al trofeo.
Febrero 15, 2026 04:27 p. m.
chel.jpg
Fútbol Internacional
El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup
El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido.
Febrero 13, 2026 07:09 p. m.
Redacción D10
