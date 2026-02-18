Del Rey al Rey: Redes fue presentado en Ecuador

El delantero paraguayo Rodney Redes fue presentado este martes como nuevo jugador de la Liga Universitaria de Quito. El ariete llega al Rey de Copas de Ecuador, tras un gran paso por el Olimpia donde cosechó gloria.

La liga será el cuarto club en donde milite el jugador nacido en La Colmena, tras sus pasos por Guaraní, Austin FC de la MLS y Olimpia.

En la temporada 2024 había llegado a la institución franjeada y fue parte de la conquista del torneo Clausura de ese año. Sus números hablan de 92 juegos con el Decano, entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Paraguay, sumando un total de 20 tantos.