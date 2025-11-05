05 nov. 2025
Cerro Porteño

Opciones para fortalecer en la defensa

Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso del domingo 9 de noviembre ante Sportivo Trinidense por la antepenúltima fecha del Clausura.

Noviembre 05, 2025 07:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Bruno Valdez

Se apunta. Bruno Valdez, es opción para ocupar un puesto en la defensa del Ciclón.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El duelo se trasladó de Itauguá a La Huerta de Libertad, a las 18:00, por lo que se espera un marco importante de público debido al mayor aforo del escenario deportivo.

Con relación al equipo, la única resta que tiene el Azulgrana es la del defensor Gustavo Velázquez, que se encuentra suspendido por acumulación de amarillas.

Como posibles reemplazantes pugnan por el puesto Bruno Valdez y Lucas Quintana. El probable once sería con: Alexis Martín; Fabricio Domínguez, Valdez o Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Iturbe, Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Federico Carrizo y Sergio Araújo.

Venta a la vista

Rosario Central de Argentina planea hacer uso de la opción de compra que tiene por el lateral Enzo Giménez.

La operación se concretaría para fin de año. Para Cerro Porteño significaría un ingreso económico importante por el traspaso definitivo del futbolista. Giménez, de 27 años, lleva dos goles y dos asistencias en 21 partidos oficiales con el Canalla.

Cerro Porteño Bruno Valdez Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cerro entrenamiento_G4cc05oXoAAaRXz_63901065.jfif
Cerro Porteño
En Barrio Obrero se prepara una fiesta
En Barrio Obrero se prepara una gran fiesta para el compromiso que el domingo 2 de noviembre animarán Cerro Porteño ante Guaraní, desde las 20:00 por la fecha 19 del torneo Clausura.
Octubre 30, 2025 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Sergio araujo cerro porteño
Cerro Porteño
Pettengill: “Se viene una final anticipada”
El vicepresidente del Ciclón valoró el triunfo ante Nacional y presagia una gran fiesta para el choque ante el Indio.
Octubre 28, 2025 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
G3lgxepXAAA2ngb.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño prepara un duelo crucial
El Azulgrana se prepara para su compromiso ante Nacional, que cierra la ronda 18 del torneo Clausura que será este lunes en el Arsenio Erico, desde las 20:00.
Octubre 25, 2025 10:11 p. m.
 · 
Redacción D10
G3ZmZ4kWcAAgYjQ.jpg
Cerro Porteño
Con un solo desafío por delante
Cerro Porteño frustró otro año al quedar fuera en cuartos de final de la Copa Paraguay, con su eliminación ante General Caballero por penales y ahora solo queda el torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 01:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G3-eVJ1WIAAcLFv.jpeg
Cerro Porteño
Los 7 fracasos de Cerro Porteño en la Copa Paraguay
La Copa Paraguay terminó por convertirse en un estigma para Cerro Porteño, equipo que no logró meterse hasta ahora en las rondas finales.
Octubre 24, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Ariel Martínez
Cerro Porteño
Alianza en el bloque opositor azulgrana
Ariel Martínez y Carlos Rejala unen fuerzas de cara a la asamblea de elección de autoridades en Cerro Porteño.
Octubre 23, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más