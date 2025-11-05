Opciones para fortalecer en la defensa

El duelo se trasladó de Itauguá a La Huerta de Libertad, a las 18:00, por lo que se espera un marco importante de público debido al mayor aforo del escenario deportivo.

Con relación al equipo, la única resta que tiene el Azulgrana es la del defensor Gustavo Velázquez, que se encuentra suspendido por acumulación de amarillas.

Como posibles reemplazantes pugnan por el puesto Bruno Valdez y Lucas Quintana. El probable once sería con: Alexis Martín; Fabricio Domínguez, Valdez o Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Iturbe, Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Federico Carrizo y Sergio Araújo.

Venta a la vista

Rosario Central de Argentina planea hacer uso de la opción de compra que tiene por el lateral Enzo Giménez.

La operación se concretaría para fin de año. Para Cerro Porteño significaría un ingreso económico importante por el traspaso definitivo del futbolista. Giménez, de 27 años, lleva dos goles y dos asistencias en 21 partidos oficiales con el Canalla.