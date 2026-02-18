18 feb. 2026
Fútbol Internacional

Coutinho pide la rescisión de su contrato por cansancio “mental”

El futbolista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que pidió la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama de Río de Janeiro por sentirse “muy cansado mentalmente”.

Febrero 18, 2026 04:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Philippe Coutinho

Philippe Coutinho pide rescindir con el Vasco da Gama.

Foto: Gentileza - Philippe Coutinho

El centrocampista de 33 años señaló en un comunicado que fue una de las “elecciones más importantes” de su vida el volver a vestir la camiseta del club carioca, en cuyas categorías inferiores se formó y al que regresó en 2024 tras pasar por equipos como el Barcelona y el Liverpool.

Sin embargo, Coutinho, quien ha sido blanco de críticas de la afición por su desempeño y fue abucheado en el último partido, dijo que “es el momento de dar un paso atrás” y “cerrar” su ciclo en el Vasco.

“Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil”, afirmó.

El futbolista, integrante de la selección brasileña en varias ocasiones, confesó hoy que siempre fue “muy reservado” y que le cuesta hablar de este asunto, pero que necesita ser “honesto” sobre su salud mental tras las críticas recibidas.

Coutinho tenía contrato con el Vasco hasta junio de este año y, según el portal de deportes G1, ya había iniciado conversaciones para renovarlo, por lo que el pedido de rescisión agarró por sorpresa a la cúpula del club.

Después de que el jugador fuera abucheado la semana pasada, el técnico Fernando Diniz lo defendió en la rueda de prensa posterior al partido, dijo que era un “regalo” para el Vasco y trató de asumir la responsabilidad por el resultado.

En 2025, Coutinho fue clave para ayudar al equipo a alcanzar la final de la Copa de Brasil, que perdió frente al Corinthians.

Vasco da Gama Philippe Coutinho
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Giorgio Chiellini Damien Comolli
Fútbol Internacional
La Serie A sanciona a Chiellini y Comolli por encararse con el árbitro
El Juez Deportivo de la Serie A anunció este martes la suspensión hasta el 31 de marzo de Damien Comolli, director general de la Juventus, y hasta el 27 de febrero de Giorgio Chiellini, director de estrategia del mismo club, por encararse con el árbitro del partido contra el Inter durante el descanso por considerar injusta la expulsión del jugador francés Pierre Kalulu.
Febrero 17, 2026 01:56 p. m.
 · 
Redacción D10
l.jfif
Fútbol Internacional
El Leicester, en puestos de descenso a Tercera división
Los problemas no paran de amontonarse en el Leicester City, que ha acabado la última jornada del Championship en puestos de descenso a League One (Tercera división).
Febrero 17, 2026 11:41 a. m.
Chris Kavanagh
Fútbol Internacional
La Premier League castiga a un árbitro por su actuación en la FA Cup
El árbitro Chris Kavanagh, uno de los de mayor renombre en la liga, y su asistente Nick Greenhalgh no dirigirán ningún partido de la próxima jornada de la Premier League tras su desastrosa actuación en el duelo de FA Cup entre el Aston Villa y el Newcastle United.
Febrero 17, 2026 11:22 a. m.
HBCTeydbIAA_TDv.jpeg
Fútbol Internacional
El Lazio presenta su proyecto de nuevo estadio para 2032
El Lazio presentó este martes el proyecto para su nuevo estadio, un plan que prevé, para 2032, la conversión del actual y abandonado Estadio Flaminio en un recinto con capacidad para 50.000 espectadores que, además, el club presentó como posible sede para la Eurocopa que Italia y Turquía compartirán el año mencionado.
Febrero 17, 2026 10:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Mano Menezes nota.jpg
Fútbol Internacional
Mano Menezes debutará con Perú en marzo
El entrenador brasileño Mano Menezes debutará en marzo próximo como seleccionador de Perú en un partido amistoso que la Bicolor jugará con Senegal en París, informaron este lunes medios locales.
Febrero 17, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONA
Fútbol Internacional
El Girona ahonda en la herida del Barcelona
El Girona ahondó este lunes en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0).
Febrero 16, 2026 07:40 p. m.
Carga Más