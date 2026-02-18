18 feb. 2026
Villarreal gana y agrava la situación del Levante

El Villarreal se impuso al Levante este miércoles (0-1) gracias a un gol de Georges Mikautadze en el minuto 57 en el partido de la jornada 16 de la Liga EA Sports que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica, un triunfo que asienta a los ‘groguets’ en el tercer puesto y que mantiene a los ‘granotas’ en el penúltimo lugar.

Villarreal

Georges Mikautadze marcó el solitario gol del partido.

Foto: Gentileza - Villarreal

Después de casi una primera media hora de partido marcada por las imprecisiones y los fallos, una jugada aislada se convirtió en la ocasión más clara del Villarreal en la primera parte. Un saque de banda lo prolongó el central Rafa Marín para que Alberto Moleiro rematara de cabeza un balón que se acabó topando con un palo de la portería de Mathew Ryan.

El susto despertó a un Levante que estuvo a punto de marcar pocos minutos después por medio de Carlos Espí. El ariete ‘granota’ se plantó dentro del área del Villarreal, pero su disparo salió muy centrado y no puso en aprietos a Luiz Júnior.

El partido se había roto ante la falta de control de ambos equipos y en ese contexto el conjunto ‘groguet’ se sentía más cómodo y volvió a rozar el gol justo antes del descanso. Un centro de Nicolas Pépé lo remató Ayoze Pérez dentro del área, pero Ryan blocó el balón sin problemas.

La segunda parte comenzó con los dos equipos más incisivos en busca del gol. A los tres minutos, el Villarreal rozó el tanto con un disparo desde la frontal del área de Pape Gueye que salió cerca de la portería.

Justo en la acción posterior, el Levante lo intentó con otro lanzamiento de Paco Cortés que evitó Júnior con una parada meritoria.

De nuevo con el partido más descontrolado, el Villarreal aprovechó los espacios para adelantarse en el marcador. Gueye sirvió un balón que permitió a Mikautadze plantarse ante Ryan. El georgiano no pudo definir a la primera ante la salida del portero ‘granota’, pero tuvo en Pépé un apoyo clave para improvisar una pared y encontrar el espacio necesario para marcar en el minuto 57.

Tras el gol, el entrenador del Levante, Luís Castro, introdujo a Etta Eyong y pocos minutos después a Carlos Álvarez para buscar el gol del empate, aunque lo que estuvo más cerca fue el segundo del Villarreal.

En los últimos diez minutos, Mikautadze dejó un balón perfecto para Alfonso Pedraza, que cruzó su disparo y se topó con un pie de Ryan. La pelota suelta la recogió el propio delantero georgiano a portería vacía, pero Adrián de la Fuente ‘Dela’ evitó el gol lanzándose al césped.

Con el Levante volcado intentando sobrevivir, el Villarreal volvió a perdonar por medio de Pépé, que ganó la espalda a la zaga levantinista pero no acertó con su disparo. Su fortísimo remate salió cerca del travesaño de Ryan. Fue el último aviso de un Villarreal que terminó sufriendo ante un Levante volcado.

Los de Castro se lanzaron a por el empate tratando de aprovechar la envergadura de Carlos Espí y de Etta Eyong. Incluso el portero Ryan subió en busca de rematar un saque de esquina, pero entre la defensa del Villarreal y Júnior evitaron cualquier ocasión clara de gol para sellar la victoria visitante.

- Ficha técnica:

0 - Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno (Matturro, min.64), Pampín; Olasagasti, Raghouber (Vencedor, min.64); García (Eyong, min.64), Losada (Álvarez, min.74), Cortés (Tunde, min.88); y Espí.

1 - Villarreal: Júnior; Mouriño, Navarro, Marín (Veiga, min.78), Cardona; Pépé, Comesaña, Gueye (Partey, min.78), Moleiro (Freeman, min. 88); Ayoze (Pedraza, min.70) y Mikautadze (Oluwaseyi, min.88).

Gol: 0-1, m.57: Mikautadze.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó por parte del Levante a Carlos Espí (min.30), Losada (min.43) y Toljan (min.85), y por parte del Villarreal a Ayoze (min.59), Gueye (min.71), Comesaña (min.89) y Pépé (min.93).

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 18.153 espectadores. El choque debía haberse disputado en diciembre, pero fue aplazado por una alerta meteorológica.

