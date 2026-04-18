18 abr. 2026
Torneo Apertura

Olimpia vs. Cerro Porteño: Regresa la gran fiesta a Sajonia

El Defensores del Chaco prepara sus mejores galas para recibir una edición más del clásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño que será mañana, a partir de las 17:30.

Abril 18, 2026 10:27 a. m.
Deportes clasico Cerro Porteño - Olimpia 2024. vista desde arriba estadio defensores del chaco ._59261508.jpg

El superclásico será este domingo.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

El escenario vuelve a ser parte de la fiesta deportiva luego de un poco más de un año, ya que el último compromiso que se celebró el 23 de febrero del 2025, con victorias del Franjeado por 2-1, con goles de Derlis González y Rodney Redes. Para el Ciclón había anotado Juan Iturbe.

Por parte del Azulgrana, Cerro no gana en Sajonia desde hace casi 4 años, ya que su último triunfo fue en la temporada 2022, en la fecha 17 del Apertura por 4-0, con goles de Luis Fariña, Alfio Oviedo y doblete de Alan Coyote Rodríguez, en el presente al servicio del Decano.

En el bando franjeado, el último triunfo por amplio marcador en el Defensores fue el 27 de octubre del 2024, por la fecha 17 con victoria 3-0 con tantos de Erik López, Richard Ortiz y Manuel Capasso.

LOS HISTÓRICOS. En el Ciclón, Saturnino Arrúa es el máximo anotador en los clásicos, con 11 tantos convertidos (sumando todos los torneos), mientras que en el Decano comparten la cima Mauro Caballero, Adriano Samaniego y Roque Santa Cruz, todos con 10 anotaciones. En un solo juego, Pedro Osorio llegó a convertir para Cerro 4 goles en la victoria más amplia ante Olimpia por 8 a 1, en el torneo del año 1937; mientras que para Olimpia es Dante López, quien hizo 4 en la goleada 4 a 1 en el Clausura 2005, y Roque Santa Cruza anotó la misma cifra en la victoria por 4 a 2 en el Clausura 2019.

Entre los de mayor presencia, el histórico en Olimpia es Ever Hugo Almeida, con 69, compromisos (locales e internacionales), mientras que Blas Marcelo Cristaldo lo hizo con Cerro en 41 partidos.

En la plantilla actual, Richard Ortiz con 7 tantos es el artillero en vigencia, mientras que en el Azulgrana, Cecilio Domínguez le hizo hasta ahora 4 a Olimpia.

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