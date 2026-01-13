Olimpia golea en el segundo amistoso ante Trinidense

Olimpia goleó por 3-0 a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso disputado entre estos conjuntos en esta mañana en la Villa Olimpia. El primero también fue favorable al franjeado por 1-0.

El segundo test entre Olimpia y Trinidense fue para el Decano con goles de Richard Ortiz x2 y Faustino Barone en dos oportunidades.

El onceno que paró Pablo Vitamina Sánchez fue el siguiente: Bryan Bentaberry y Alan Rodriguez; Richard Ortiz, Javier Domínguez, Eduardo Delmás y Tiago Caballero; Adrián Alcaráz y Franco Alfonso.

El Decano viaja mañana miércoles a las 16:00 con destino a Uruguay para medir a Colo Colo el jueves a las 21:00 por la Serie Río de la Plata.