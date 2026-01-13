13 ene. 2026
Olimpia

Olimpia golea en el segundo amistoso ante Trinidense

Olimpia goleó este martes a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso entre ambos. El primero también fue para el Decano.

Enero 13, 2026 11:36 a. m. • 
Por Redacción D10
G-jJNrRXwAAZmIm.jpg

Richard Ortiz fue autor de uno de los goles de Olimpia en el amistoso ante Trinidense.

Olimpia goleó por 3-0 a Sportivo Trinidense en el segundo amistoso disputado entre estos conjuntos en esta mañana en la Villa Olimpia. El primero también fue favorable al franjeado por 1-0.

El segundo test entre Olimpia y Trinidense fue para el Decano con goles de Richard Ortiz x2 y Faustino Barone en dos oportunidades.

El onceno que paró Pablo Vitamina Sánchez fue el siguiente: Bryan Bentaberry y Alan Rodriguez; Richard Ortiz, Javier Domínguez, Eduardo Delmás y Tiago Caballero; Adrián Alcaráz y Franco Alfonso.

El Decano viaja mañana miércoles a las 16:00 con destino a Uruguay para medir a Colo Colo el jueves a las 21:00 por la Serie Río de la Plata.

Olimpia Trinidense Amistoso
Redacción D10
