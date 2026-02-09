Olimpia Formativas se consagró en la Liga Evolución de futsal femenino

Olimpia Formativas se consagró campeón en el torneo Liga Evolución Sub 12 Futsal Femenina, que organizó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con el apoyo de la Conmebol.

La competencia correspondiente a la fase 1 se desarrolló en el Polideportivo Luis María Zubizarreta de la ciudad de Luque, y en la definición por el título el equipo de Olimpia formativas se impuso a Olimpia 2, por el marcador de 6 a 2. El Decano presentó dos equipos, y los alcanzaron la final, demostrando un alto nivel de trabajo en las bases.

En las semifinales, los resultados fueron: Olimpia Formativas 1-0 Mbarete Élite y Olimpia 2 7-0 Club Atlético Ovetense.