18 jul 2026
Copa del Mundo

La final España-Argentina, en 11 números

Argentina y España exhiben rachas de invictos, títulos, figuras decisivas y estadísticas que anticipan un duelo de alto voltaje por la conquista de la Copa del Mundo.

Julio 18, 2026 01:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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España y Argentina se verán las caras en la final de la Copa del Mundo.

La final del Mundial 2026 promete un choque histórico entre dos de las selecciones más sólidas del momento.

Argentina llega con una extensa racha de victorias y el liderazgo de un Lionel Messi decisivo, mientras que España destaca por su solidez defensiva y un largo invicto.

Repasamos las principales estadísticas que explican el presente de ambos finalistas y anticipan un duelo apasionante por el título más importante del fútbol mundial.

1 gol ha marcado Lamine Yamal en sus 23 remates durante el Mundial 2026.

2 prórrogas ha necesitado Argentina para llegar a la final. Una fue en dieciseisavos ante Cabo Verde (3-2) y otra en cuartos ante Suiza (3-1).

3 títulos del Mundial tiene Argentina, campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022.

6 victorias han logrado tanto Argentina como España en sus 14 duelos, con dos empates. En el último, en 2017, España goleó 6–1 a la Albiceleste, sin Messi.

7 goles ha encajado Argentina en sus últimos 5 encuentros.

13 de los últimos 17 partidos de España concluyeron con su portería a cero, con nada más cuatro goles en contra en todo ese recorrido más reciente. Ganó 13 de esos encuentros e igualó cuatro.

14 victorias acumula de manera consecutiva la selección argentina desde su última derrota, el 1-0 con Ecuador del 10 de septiembre de 2025.

16 años han pasado de la única vez que España fue campeona del mundo, en Sudáfrica 2010, con una victoria por 1-0 en la prórroga ante Países Bajos.

17 partidos invicto encadena la selección española desde la derrota en los penaltis de la final de la Liga Naciones 2025 contra Portugal.

20 goles en los últimos 13 partidos de Argentina han contado con la intervención elemental de Messi, con 13 tantos y 7 asistencias a sus compañeros. En concreto en el Mundial suma 8 goles y 4 pases decisivos.

29 triunfos ha logrado España en sus últimos 36 encuentros. Ahora enlaza seis victorias. EFE

España Argentina Copa del mundo
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