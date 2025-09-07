Olimpia desea seguir escalando

Olimpia enfrenta hoy al 2 de Mayo, desde las 16:00, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El equipo dirigido por Ever Hugo Almeida buscará su tercer triunfo al hilo desde su vuelta a la entidad de Para Uno, el segundo en este campeonato, buscando mantenerse en la buena racha.

Además, el triunfo será muy importante para el Decano para fortalecerse moralmente, tras el comienzo lleno de tropiezos en el que resignó muchos puntos que puso en peligro su participación en la Copa Libertadores de la próxima temporada.

En este compromiso, el Franjeado no podrá contar con los delanteros Adrián Alcaraz y Rodney Redes, quienes están al servicio de la Selección Paraguaya de Fútbol.

A esta lista de bajas hay que sumar al uruguayo Gastón Olveira, que resintió la lesión en la pantorrilla por lo que la portería seguirá en poder del joven Facundo Insfrán.

En la ofensiva, Faustino Barone seguirá siendo el punta de lanza de la franja azabache. El atacante viene de marcar su primer gol con la camiseta de Olimpia en la Copa Paraguay contra Fernando de la Mora, un tanto que refuerza su motivación de cara al juego.

Su rival, por otro lado, perdió en la fecha pasada en su visita al Deportivo Recoleta, su rival directo en la tabla del promedio. El equipo de Felipe Giménez necesita el triunfo para alejarse de la zona roja.